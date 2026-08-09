Familia busca a dos pescadores tras incidente en el Caribe; Defensa dice que no hay desaparecidos

Gracias a Dios, Honduras.- La incertidumbre crece en una familia de Cauquira, Gracias a Dios, ante la falta de noticias sobre Beli Efraín Flores Amstram y Everi Flores Masprín, dos pescadores que, según sus familiares, permanecen desaparecidos desde hace más de tres días tras un conflicto entre embarcaciones durante una faena de pesca de langosta en el Caribe hondureño.

La familia asegura que ambos hombres no han sido localizados pese a las labores de búsqueda realizadas por otros pescadores y pide a las autoridades que intervengan para determinar qué ocurrió y localizar a los desaparecidos.



La denuncia familiar contrasta con la versión del ministro de Defensa, Enrique Rodríguez, quien afirmó que los reportes oficiales no registran personas desaparecidas, aunque sí personas heridas.



"Tuvimos temprano el reporte de dos incidentes separados. El primero es el que se menciona, de dos embarcaciones hondureñas peleándose un banco de langosta y ha circulado en las redes sociales un video donde se ve una embarcación más grande embistiendo a la otra. Afortunadamente, mi reporte de la Fuerza Naval es que no hay dos desaparecidos ni dos fallecidos, sino que dos ciudadanos heridos de la embarcación pequeña embestida", explicó el funcionario.

El caso se originó tras un incidente entre embarcaciones que, de acuerdo con el relato de familiares, habría estado relacionado con una disputa por el producto y las zonas de pesca. Una de las embarcaciones señaladas es el “Capitán Edén”, mientras que la otra sería “Del Caribe”.

Delma Flores, familiar de los dos hombres, sostiene que hubo un enfrentamiento y que incluso se habrían registrado disparos. También afirmó que una de las embarcaciones habría seguido a varios cayuqueros que se encontraban trabajando en la zona.

Mientras los familiares mantienen la esperanza de encontrar con vida a al menos uno de los pescadores, las autoridades aseguran que todavía deben verificar lo ocurrido y determinar si realmente existen personas desaparecidas.

La falta de información oficial y la ausencia de confirmación sobre el paradero de los dos hombres mantienen abierto el caso, mientras sus familiares solicitan apoyo de las autoridades de Defensa, Seguridad y la Marina Mercante para intensificar la búsqueda en aguas del Caribe hondureño.