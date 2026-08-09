"Me visitó, hablamos": Fabio Lobo revela quiénes lo fueron a ver durante sus años de prisión

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de recuperar su libertad bajo supervisión en Estados Unidos tras cumplir varios años de una condena por conspiración para traficar cocaína, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, habló sobre sus años en prisión y reveló quiénes llegaron a visitarlo.
En una entrevista en el podcasts de Víctor Freq, Lobo relató lo que enfrentó durante los años que estuvo tras las rejas en el Centro Correccional Metropolitano (MCC) de Nueva York.
De acuerdo con su relato, su madre viajó desde Honduras para visitarlo en prisión en dos ocasiones. Una de las últimas visitas, según recordó, ocurrió cuando ella llegó acompañada de sus hijas para reencontrarse con él mientras permanecía encarcelado en Estados Unidos.
“Fue con mis hijas, me visitó, hablamos. Mi mamá es una persona muy linda”, relató Lobo.
Según contó, su madre “únicamente, ella, al verme, pues lloró. Pero nunca me reclamó por lo que había pasado ni me preguntó”, aseguró el hijo del exmandatario hondureño.
Continuó: “Fue un momento duro porque están tus hijas y está tu madre. Entonces mis hijas quedan como en shock. Entonces mis hijas lloran y abrazan a uno”.
Historial
Fabio Lobo fue detenido en Haití en 2015 y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína.
En 2017, una jueza federal lo condenó a 24 años de prisión, aunque posteriormente recibió una reducción de su condena tras colaborar con la Fiscalía de Estados Unidos en el proceso contra el expresidente Juan Orlando Hernández.
Tras cumplir varios años tras las rejas, Lobo recuperó su libertad bajo supervisión en Estados Unidos.
Gracias a su cooperación con la justicia norteamericana, su pena fue reducida y en septiembre de 2024 obtuvo su salida de prisión para cumplir un periodo de libertad supervisada en la ciudad de Nueva York.