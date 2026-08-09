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Detienen a cinco personas por presunto tráfico de drogas en Santa Rosa de Copán

Cinco personas fueron detenidas durante un allanamiento en la colonia Mejía García, donde la Policía reportó el decomiso de supuesta cocaína y dinero en efectivo

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 09:27
Detienen a cinco personas por presunto tráfico de drogas en Santa Rosa de Copán

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres y una mujer a quienes les decomisaron drogas y otras evidencias y fueron enviados a la Fiscalía para continuar con el proceso judicial.

 FOTO: Cortesía

Santa Rosa de Copán, Honduras.- Cinco personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de la colonia Mejía García, en Santa Rosa de Copán, por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, informó la Policía.

El procedimiento se ejecutó con una orden judicial y estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Durante el registro del inmueble, los agentes reportaron el hallazgo de 67 envoltorios de supuesta cocaína, además de dinero en efectivo y un kit que, según la Policía, sería utilizado para dosificar sustancias destinadas a su venta.

Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como Marvin, de 33 años, originario de Francisco Morazán, a quien se le habría encontrado supuesta cocaína.

También fue detenido Roberto Alejandro, de 30 años, originario de San Pedro Sula. De acuerdo con el reporte policial, en su poder fueron encontrados 22 envoltorios de supuesta cocaína y dinero en efectivo.

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Durante el allanamiento también fueron requeridas dos mujeres identificadas como Wendy, de 22 años, y Cinthia, de 35 años, esta última originaria de Puerto Cortés. La Policía indicó que a ambas les decomisaron supuestas sustancias ilícitas y teléfonos celulares.

El quinto detenido es un hombre identificado como Roberto, de 72 años.

Las cinco personas serán puestas a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las acciones judiciales correspondientes a partir de los indicios recopilados durante el allanamiento.

Hasta ahora, la responsabilidad penal de los detenidos no ha sido establecida y deberán enfrentar el proceso correspondiente conforme avance la investigación.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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