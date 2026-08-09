Detienen a cinco personas por presunto tráfico de drogas en Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán, Honduras.- Cinco personas fueron detenidas durante un allanamiento realizado en una vivienda de la colonia Mejía García, en Santa Rosa de Copán, por su presunta vinculación con el tráfico de drogas, informó la Policía.

El procedimiento se ejecutó con una orden judicial y estuvo a cargo de agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), con apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Durante el registro del inmueble, los agentes reportaron el hallazgo de 67 envoltorios de supuesta cocaína, además de dinero en efectivo y un kit que, según la Policía, sería utilizado para dosificar sustancias destinadas a su venta.

Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como Marvin, de 33 años, originario de Francisco Morazán, a quien se le habría encontrado supuesta cocaína.

También fue detenido Roberto Alejandro, de 30 años, originario de San Pedro Sula. De acuerdo con el reporte policial, en su poder fueron encontrados 22 envoltorios de supuesta cocaína y dinero en efectivo.