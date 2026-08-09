De varios impactos de bala le quitan la vida a una mujer en La Iguala, Lempira

Lempira, Honduras.- Una mujer identificada como Rosa Miranda fue asesinada la noche del sábado -08 de agosto- tras recibir varios impactos de bala en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira.
Miranda residía en el sector de Arenales, de acuerdo con la información proporcionada sobre el crimen.
El hecho violento ocurrió en el municipio de La Iguala, donde la víctima fue atacada a balazos por un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.
La información señala que Rosa Miranda recibió varios impactos de bala durante el ataque, provocándole la muerte de manera inmediata.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.
Un segundo crimen contra una mujer se registró en horas de la madrugada del domingo en el barrio El Dorado, municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde perdió la vida Yamileth Bonilla Avilés, de entre 20 y 22 años de edad, madre de dos menores.
La joven, originaria y residente de Nueva Arcadia, se conducía en una motocicleta cuando fue interceptada por individuos desconocidos, de acuerdo con la información preliminar.
Se espera que las autoridades investiguen a fondo ambos casos para determinar quiénes estarían detrás de estas muertes y que los responsables no queden impunes.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), exhortó a las autoridades hondureñas a tomar las medidas preventivas necesarias para detener la ola de violencia contra las mujeres que, del 2002 a febrero del 2026, registró alrededor de 8,500 muertes violentas, cuyos crímenes estarían impunes en más del 95% de los casos.