De varios impactos de bala le quitan la vida a una mujer en La Iguala, Lempira

Lempira, Honduras.- Una mujer identificada como Rosa Miranda fue asesinada la noche del sábado -08 de agosto- tras recibir varios impactos de bala en el municipio de La Iguala, departamento de Lempira. Miranda residía en el sector de Arenales, de acuerdo con la información proporcionada sobre el crimen. El hecho violento ocurrió en el municipio de La Iguala, donde la víctima fue atacada a balazos por un hombre que hasta el momento no ha sido identificado.

La información señala que Rosa Miranda recibió varios impactos de bala durante el ataque, provocándole la muerte de manera inmediata. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato. Un segundo crimen contra una mujer se registró en horas de la madrugada del domingo en el barrio El Dorado, municipio de Nueva Arcadia, Copán, donde perdió la vida Yamileth Bonilla Avilés, de entre 20 y 22 años de edad, madre de dos menores.