Tras salir de su negocio, matan al empresario Roberto Becker en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- El empresario Roberto Becker murió la tarde de este sábado -8 de agosto- luego de ser atacado a balazos cuando salía de uno de sus negocios en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en las cercanías del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde el comerciante fue sorprendido por un atacante.

Según la primera información, el agresor se desplazaba en una motocicleta y disparó en reiteradas ocasiones contra Becker.