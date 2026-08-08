Tras salir de su negocio, matan al empresario Roberto Becker en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- El empresario Roberto Becker murió la tarde de este sábado -8 de agosto- luego de ser atacado a balazos cuando salía de uno de sus negocios en San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió en las cercanías del bulevar de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), donde el comerciante fue sorprendido por un atacante.
Según la primera información, el agresor se desplazaba en una motocicleta y disparó en reiteradas ocasiones contra Becker.
El ataque ocurrió cuando la víctima se disponía a retirarse del establecimiento después de cerrar una venta, cuando recibió varios impactos de bala, quedando gravemente herido.
Familiares y agentes policiales auxiliaron al empresario y lo trasladaron de emergencia en la paila de una patrulla hacia una clínica privada de San Pedro Sula.
Pese a la atención médica recibida, Becker murió minutos después debido a la gravedad de las heridas provocadas durante el ataque armado.
Las autoridades no han brindado información oficial sobre el móvil del asesinato ni sobre personas detenidas por el hecho. Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, la información disponible señala que Becker fue atacado cuando salía de su negocio y que el responsable escapó del lugar.