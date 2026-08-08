Hallan cuerpo de un hombre envuelto en sacos en la carretera CA-5

Comayagua, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este sábado -08 de agosto-envuelto en sacos a la orilla de la carretera CA-5 norte, a la altura del kilómetro 79, en el sector de Las Canoas, departamento de Comayagua.
El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.
Personas que transitaban por la zona descubrieron un bulto sospechoso, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba del cuerpo de un hombre.
Agentes policiales llegaron hasta el lugar para acordonar el área y preservar la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias investigativas.
Equipos especiales trabajan en la recopilación de indicios que puedan esclarecer el crimen, mientras las autoridades esperan que el proceso de identificación forense permita establecer su identidad.
El caso permanece bajo investigación y las autoridades continúan con la recopilación de información relacionada con el hallazgo.
Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayores detalles sobre la identidad del fallecido y los avances de las diligencias realizada.
El ultimo cuerpo encostalado encontrado fue de Olvin Ariel Aguilera Toruño, el pasado 28 de julio. Luego de varios días sin conocer su paradero, el hombre fue encontrado muerto en la aldea El Zapote, en el municipio de San Antonio de Flores, departamento de Choluteca.
El hallazgo ocurrió en el sector conocido como Las Zacateras, donde personas que transitaban por la zona alertaron sobre la presencia de un cadáver.