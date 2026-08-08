Hallan cuerpo de un hombre envuelto en sacos en la carretera CA-5

Comayagua, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la mañana de este sábado -08 de agosto-envuelto en sacos a la orilla de la carretera CA-5 norte, a la altura del kilómetro 79, en el sector de Las Canoas, departamento de Comayagua.

El cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

Personas que transitaban por la zona descubrieron un bulto sospechoso, por lo que alertaron de inmediato a las autoridades. Al llegar al lugar, se confirmó que se trataba del cuerpo de un hombre.