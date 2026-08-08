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Messi iba a ser asesinado en Estados Unidos: Se revela el plan quirúrgico que tenían

El individuo mencionó directamente a Messi como el objetivo al que pretendía asesinar

  • Actualizado: 08 de agosto de 2026 a las 16:43
Messi iba a ser asesinado en Estados Unidos: Se revela el plan quirúrgico que tenían
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De película. Se revela el plan que tenía para asesinar a Lionel Messi hace unas semanas en Estados Unidos.

Fotos: Cortesía.
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Un informe de la policía estadounidense reveló las graves amenazas de seguridad registradas durante el Mundial de fútbol que terminó con España como campeona.
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El documento señala que el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC) trabajaron para neutralizar diferentes riesgos durante el torneo.
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Entre las amenazas más preocupantes destacó un supuesto plan para cometer un atentado suicida contra Lionel Messi.
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El astro argentino fue identificado como el futbolista que recibió la mayor cantidad de amenazas durante la competición.
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Antes del encuentro entre Argentina y Jordania, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas para advertir sobre un posible ataque dentro del estadio.
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El sospechoso aseguró que ingresaría al recinto acompañado por otras dos personas que portarían bombas caseras y un rifle AR-15.
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En aquella amenaza, el individuo mencionó directamente a Messi como el objetivo al que pretendía asesinar.
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Las autoridades también recibieron nuevas amenazas antes del duelo entre Argentina y Egipto correspondiente a los octavos de final.
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Uno de los sospechosos escribió en redes sociales que pretendía ingresar al estadio de Atlanta con cuatro bombas adheridas a su cuerpo para atacar a Messi.
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Durante ese mismo partido se recibió otra alerta sobre la supuesta presencia de tres explosivos escondidos en papeleras ubicadas en las gradas.
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La amenaza terminó siendo una falsa alarma después de que los agentes revisaran todo el estadio con perros especializados en detectar explosivos.
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Cristiano Ronaldo también estuvo involucrado en incidentes de seguridad mientras la selección de Portugal se encontraba concentrada.
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La FIFA alertó al FBI sobre un hombre sospechoso que estaba intentando obtener información relacionada con el hotel donde se hospedaba Ronaldo.
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Los árbitros tampoco escaparon de las amenazas, ya que François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio después de dirigir el polémico Argentina-Egipto.
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Ante las amenazas contra Letexier y el árbitro del VAR Willy Delajod, las autoridades reforzaron la seguridad de sus viviendas y familias en Francia.
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