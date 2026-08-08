Messi iba a ser asesinado en Estados Unidos: Se revela el plan quirúrgico que tenían

De película. Se revela el plan que tenía para asesinar a Lionel Messi hace unas semanas en Estados Unidos.
Un informe de la policía estadounidense reveló las graves amenazas de seguridad registradas durante el Mundial de fútbol que terminó con España como campeona.
El documento señala que el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC) trabajaron para neutralizar diferentes riesgos durante el torneo.
Entre las amenazas más preocupantes destacó un supuesto plan para cometer un atentado suicida contra Lionel Messi.
El astro argentino fue identificado como el futbolista que recibió la mayor cantidad de amenazas durante la competición.
Antes del encuentro entre Argentina y Jordania, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas para advertir sobre un posible ataque dentro del estadio.
El sospechoso aseguró que ingresaría al recinto acompañado por otras dos personas que portarían bombas caseras y un rifle AR-15.
En aquella amenaza, el individuo mencionó directamente a Messi como el objetivo al que pretendía asesinar.
Las autoridades también recibieron nuevas amenazas antes del duelo entre Argentina y Egipto correspondiente a los octavos de final.
Uno de los sospechosos escribió en redes sociales que pretendía ingresar al estadio de Atlanta con cuatro bombas adheridas a su cuerpo para atacar a Messi.
Durante ese mismo partido se recibió otra alerta sobre la supuesta presencia de tres explosivos escondidos en papeleras ubicadas en las gradas.
La amenaza terminó siendo una falsa alarma después de que los agentes revisaran todo el estadio con perros especializados en detectar explosivos.
Cristiano Ronaldo también estuvo involucrado en incidentes de seguridad mientras la selección de Portugal se encontraba concentrada.
La FIFA alertó al FBI sobre un hombre sospechoso que estaba intentando obtener información relacionada con el hotel donde se hospedaba Ronaldo.
Los árbitros tampoco escaparon de las amenazas, ya que François Letexier recibió más de 6.000 mensajes de odio después de dirigir el polémico Argentina-Egipto.
Ante las amenazas contra Letexier y el árbitro del VAR Willy Delajod, las autoridades reforzaron la seguridad de sus viviendas y familias en Francia.