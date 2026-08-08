Despojo de tierras y amenazas provocan desplazamiento de pueblos indígenas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El "despojo de tierras" y las "amenazas" son las principales causas del desplazamiento forzado de los pueblos indígenas en Honduras, un fenómeno agravado por la "impunidad" y que en la última década ha dejado 48 defensores asesinados y 227 denuncias por desplazamiento interno, alertó este sábado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, el organismo de derechos humanos destacó la situación de vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades por la falta de protección de sus tierras y territorios ancestrales. Entre 2015 y 2025, al menos 48 defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente murieron de manera violenta en el país centroamericano, según datos del Conadeh. A esta cifra se suman 227 quejas registradas entre 2016 y 2025 por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, correspondientes a personas que denunciaron ser víctimas o estar en riesgo de movilidad forzada.

El 55 % de las víctimas fueron hombres y el 45 % mujeres, lo que refleja una "vulnerabilidad estructural persistente" ligada a la tenencia de la tierra y los territorios ancestrales, detalló Conadeh. Solo en 2025, el organismo de derechos humanos atendió 19 quejas de indígenas y afrohondureños, más de la mitad relacionadas con el despojo de tierras (6) y las amenazas (4). El resto de las quejas incluyó usurpación de propiedades, violencia intrafamiliar y doméstica, agresiones sexuales, tentativas de homicidio, lesiones, rapto y discriminación. Sobre los agresores, las denuncias señalan principalmente a personas conocidas por las víctimas (7) y familiares (3), aunque también responsabilizan a fuerzas de seguridad del Estado, militares, maras, bandas criminales y delincuencia común.