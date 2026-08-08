Lobos UPNFM pudo rescatar un empate como local ante los Potros de Olancho

Choluteca, Honduras.- Lobos UPNFM rescató un empate 1-1 ante Olancho FC en un partido que tuvo un cierre emocionante y que correspondió a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026-2027. El conjunto universitario consiguió su primer punto del campeonato, mientras que los Potros llegaron a cuatro unidades después de haber ganado en su debut.

La primera gran oportunidad del encuentro llegó al minuto 12, cuando Yefferson Hinestroza apareció dentro del área y sacó un potente zurdazo que terminó estrellándose en el travesaño. Lobos se salvó de lo que pudo ser la apertura del marcador, mientras Olancho FC comenzaba a mostrar peligro en ataque.

Con el paso de los minutos, el partido mantuvo un ritmo parejo y las ocasiones continuaron apareciendo. Al 39, Samuel Elvir probó suerte desde larga distancia con un remate que terminó pasando apenas a un costado de la portería defendida por Gerson Argueta. La primera mitad terminó sin goles, dejando todo abierto para el complemento.

En el segundo tiempo también hubo momentos de tensión. Al minuto 55, Lobos UPNFM solicitó una revisión por una posible agresión de Ángel Velásquez contra uno de sus futbolistas. La jugada generó reclamos en el terreno de juego, aunque el compromiso continuó con el marcador igualado. Posteriormente, al 66, un remate que se desvió en la barrera estuvo cerca de sorprender a Alex Guity, ya que la pelota pasó rozando el palo derecho del guardameta universitario.

La insistencia de Olancho finalmente tuvo recompensa al minuto 81. Tras un rechace de Alex Guity, el balón quedó suelto dentro del área y Joanderson aprovechó la oportunidad para sacar un potente remate de zurda en el contrarremate, venciendo al guardameta y colocando el 1-0 para los Potros cuando parecía que se encaminaban hacia otra victoria.

Sin embargo, Lobos UPNFM reaccionó sobre el cierre y encontró la igualdad al minuto 87. Josué Villafranca apareció en el segundo palo para cerrar la pinza y mandar el balón al fondo de la red, desatando la celebración universitaria. El 1-1 terminó siendo definitivo y permitió a Lobos sumar su primera unidad del torneo, mientras Olancho FC alcanzó los cuatro puntos tras su triunfo en la jornada inaugural.