Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 9 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este domingo -9 de agosto-, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó cortes de luz en diferentes barrios, colonias y residenciales de Francisco Morazán y Cortés.
La falta de suministro eléctrico será en horarios de 7:00 a 11:00 de la mañana, de 8:30 a. m. a 5:30 de la tarde y de 9:00 a. m. a 5:00 de la tarde.
Los trabajos de las cuadrillas de la ENEE serán para el mantenimiento de la subestación, mejoras en la red de distribución y mantenimiento del transformador de potencia. Aquí el listado oficial:
Distrito Central, Francisco Morazán, de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.
Col. Altamira, Bo. Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, Hotel Clarion, Edificio Radio América y zonas aledañas.
Bo. Morazán, Congreso Nacional, Bo. El Olvido, avenida San Martín de Porres, parte del Blvd. Morazán (desde el puente desnivel del Bo. Guadalupe hasta Baleadas Express), Col. Palmira, Torre Futura, Edificio Rojo, Hotel Honduras Maya, Distrito Hotelero Plaza San Martín, Plaza Benito Juárez, Embajada de Brasil, Embajada de los EE. UU. (alterno), parte de Col. San Carlos (Ave. República de México) y zonas aledañas.
Villanueva, Cortés de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Col. Bendición de Dios, Col. Luis García Bustamante, Col. Los Castaños Etapa I, II y III, Col. Las Colinas, Col. Nueva Samaritana, Col. Nuevo Renacer, Col. Gran Bretaña, Col. Santa Eduviges, Col. El Corozal I y II, Col. Brisas del Calán, Col. El Calán, Col. España, las aldeas El Calán y Marañón, Col. Villas del Río, Col. Km 71, Col. Vista Hermosa Etapa I y II, Res. San Ángel, Col. Brisas del Rosario, Alcón, Kimberly Clark, Plásticos Gamoz, Olepsa, Tapas de Centroamérica.
Cortés de 8:30 a.m. a 5:30 p.m.
Res. Villas del Sol, Col. Victoria, Res. Las Acacias, bulevar La Victoria, Col. Valle Fresco, Col. Las Tres Rosas, Col. Gracias a Dios, Col. Villa Linda III, Col. Municipal, Col. Ideal, Col. Santa Marta, Col. Santa María, Col. Villa Linda Norte y Sur, Col. La Unión, Col. Buena Fe, Col. El Paraíso, Col. Santa Carmen, Col. Fuerzas Unidas, Col. San Juan de Buena Vista, Col. Palmeras, Col. Flor del Campo, Col. Buenas Vista, Col. San Ramón 2, Col. 21 de Abril, Col. Guadalupe López, Col. Colinas de Canadá, municipio de San Manuel: Col. Santa Fe, Col. Valle Verde, aldea El Plan, Col. Brisas del Plan, Col. Lomas del Guanacaste, Col. Melisa, aldea El Porvenir, Col. Tacamiches, Col. Real del Campo, Minerales Ventura, Casmul, Finca 10 y 11, Azunosa, Finca Santa Rita.
Choloma, Cortés de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Bulevar El Chaparro (Norte y Centro), centro del municipio de Choloma, bulevar Abajo, posta policial, Municipalidad de Choloma, Col. Infop, Col. García, bulevar El Guayabal, bulevar Concepción, Col. La Primavera, bulevar La Curva, Col. Rubí, Col. Adeh, bulevar Suyapa, Col. Bosques de Choloma, bulevar San Antonio, bulevar Pueblo Nuevo, Col. Misisipi, Col. 19 de Septiembre, Col. 11 de Abril, bulevar San Francisco, Col. Pagán, Res. Los Prados, Col. Los Almendros, Col. El Kilómetro, Col. Cedén, aldea Quebrada Seca, Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Supermercado La Antorcha, Estadio Rubén Deras, Rinagro, Mall Las Américas.
Res. Europa, Col. Bellavista, bulevar El Prado, Col. Japón, las aldeas Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, Col. Ciudad Jardín, Col. San Carlos, Col. Brisas de la Candelaria, Col. Villa Valencia, Col. Alegría, Col. Márquez, Col. San Rafael, Residencial Monterrey, bulevar Suyapa, Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen.