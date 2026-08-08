Honduras recibe maquinaria pesada para reforzar obras en los municipios

Tegucigalpa, Honduras.-La madrugada de este sábado comenzó en el puerto de Henecán, San Lorenzo, Valle, el desembarque de nueva maquinaria destinada a fortalecer la capacidad operativa de las alcaldías, como parte de la iniciativa impulsada por el presidente Nasry Asfura para llevar soluciones a las comunidades hondureñas. Entre los equipos que comenzaron a llegar al país se encuentra una adquisición de máquinas Caterpillar CS11 GC, un compactador vibratorio de suelos utilizado para preparar y fortalecer terrenos en proyectos de infraestructura.

La maquinaria permitirá trabajar en carreteras, caminos productivos, accesos comunitarios y otras obras que requieren una base firme y adecuada. La llegada de los equipos forma parte del programa de fortalecimiento municipal promovido por el gobierno de la República, que contempla una inversión de hasta 244 millones de dólares para la adquisición de dos mil 100 unidades de maquinaria pesada, que será distribuida progresivamente en las 298 alcaldías del país. El presidente Asfura ha reiterado que su administración trabajará con las 298 municipalidades sin distinción política, priorizando las necesidades de las comunidades y brindando a los gobiernos locales las herramientas necesarias para responder de manera más rápida a las demandas de la población.