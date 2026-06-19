Llega a Honduras primer lote de tractores y motoniveladoras para alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la madrugada de este viernes 19 de junio y tras meses de espera por parte de los gobiernos locales, un masivo cargamento de equipo pesado comenzó a tocar suelo hondureño a través de las terminales portuarias del norte del país. La flota que arriba de forma gradual a Puerto Cortés, Cortés, representa el banderillazo de salida para un plan de modernización que busca descentralizar la obra pública y dar respuesta inmediata a las constantes fallas viales que aíslan a las comunidades del interior de la república. El proyecto de asistencia municipal fue estructurado de forma directa a través de una compra efectuada por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

El cargamento está compuesto en su totalidad por motoniveladoras y tractores agrícolas de alta gama de la firma John Deere, los cuales zarparon semanas atrás desde los muelles del puerto de Santos, en Brasil, con el único fin de incorporarse a las tareas de mantenimiento de las redes comunales no pavimentadas. El arribo de la maquinaria busca subsanar el histórico déficit que enfrentan la mayoría de las alcaldías del país, cuyos presupuestos ordinarios resultan insuficientes para adquirir flotas propias o para costear la constante contratación de empresas constructoras privadas. Las unidades se integrarán a las tareas de apertura de accesos hacia zonas productoras de café y granos básicos, la limpieza de cunetas y la remoción de escombros provocados por la inestabilidad climática. La apuesta estatal no se limita únicamente a la entrega física de las llaves de los automotores a los jefes edilicios, sino que arrastra un componente técnico que busca asegurar el dinero de los contribuyentes. El acuerdo contractual estipula que la empresa proveedora de los equipos mecánicos asumirá la responsabilidad de un sistema de soporte y mantenimiento preventivo periódico en cada zona, evitando que las unidades queden inoperativas en los planteles locales por falta de repuestos o asistencia técnica. Paralelamente, las municipalidades beneficiadas deberán someter a sus cuerpos de mecánicos y operarios a rigurosos talleres de formación dictados por expertos del fabricante.

El proceso contempla capacitaciones teóricas y prácticas que incluirán certificaciones oficiales de manejo técnico, administración de sistemas hidráulicos y optimización de combustible, asegurando que las máquinas John Deere reciban el trato operativo adecuado para prolongar su ciclo de vida útil. Con este primer cargamento operando en las zonas más vulnerables de la geografía nacional, las alcaldías ganarán independencia para ejecutar de manera directa la reparación de sus calles urbanas e intermunicipales sin necesidad de esperar prolongados procesos de licitación centralizados.