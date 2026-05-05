Maquinaria sin rumbo no construye desarrollo

El anuncio del gobierno de Honduras sobre la entrega de maquinaria pesada a las 298 alcaldías del país es, sin duda, una de las iniciativas más ambiciosas en materia de fortalecimiento municipal en los últimos años. Dotar a los gobiernos locales de tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras y otros equipos representa una oportunidad histórica para mejorar caminos rurales, atender emergencias y responder a necesidades comunitarias largamente postergadas.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa no dependerá únicamente de la cantidad o calidad de la maquinaria entregada, sino del uso estratégico, transparente y sostenido que se haga de ella. Y aquí surge una preocupación legítima: dejar solas a las alcaldías podría traducirse en subutilización, uso discrecional o, en el peor de los casos, en la conversión de estos recursos en herramientas de beneficio particular.

Algunos ediles de municipios cercanos a la capital, han comentado pidiendo el anonimato que preferirían recibir dinero en lugar de maquinaria. Esta postura evidencia una debilidad estructural: la ausencia de planificación técnica y de una visión de desarrollo alineada con las verdaderas necesidades de adaptación al cambio climático y gestión ambiental en los municipios.

En un país altamente vulnerable como Honduras, resulta preocupante que muchas municipalidades no tengan dentro de sus prioridades la construcción de sistemas de captación de agua lluvia, fundamentales para enfrentar las sequías cada vez más prolongadas. Tampoco se observa un compromiso claro con la construcción de rellenos sanitarios, pese a la crisis creciente por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.

La maquinaria entregada podría ser clave para ejecutar obras de alto impacto: desde la limpieza y desazolve de ríos, quebradas y riachuelos para reducir riesgos de inundación, hasta la preparación de terrenos para infraestructura hídrica y ambiental. Pero sin planificación, estas acciones seguirán siendo reactivas y no preventivas.

Por ello, el gobierno central no debe limitarse a la entrega del equipo. Es indispensable que asuma un rol de acompañamiento y tutela, mediante la implementación de un Plan Nacional de Desarrollo que oriente el uso de estos recursos hacia prioridades estratégicas, medibles y alineadas con la resiliencia climática del país.

Asimismo, se vuelve urgente la creación de una unidad técnica de monitoreo y supervisión que garantice el uso adecuado de la maquinaria. Esta instancia debe prevenir que los equipos se utilicen como si fueran propiedad privada o con fines políticos, asegurando que cada hora de operación se traduzca en beneficios reales para las comunidades.

La equidad en la distribución, anunciada por el gobierno, es un paso positivo. Pero la equidad sin control ni planificación puede convertirse en ineficiencia generalizada. La transparencia, la rendición de cuentas y la asistencia técnica deben ser pilares inseparables de esta política pública.

En este contexto, la sociedad civil tiene un rol determinante. Es necesario ejercer presión para que el Plan Nacional de Desarrollo sea elevado a rango de Ley de la República, garantizando su continuidad más allá de los ciclos políticos. Solo así se podrá evitar que cada nuevo gobierno reinicie el camino, desperdiciando recursos y tiempo valioso.

Honduras no puede darse el lujo de improvisar. La crisis climática, la escasez de agua y el colapso en el manejo de residuos exigen respuestas estructurales. La maquinaria puede ser una herramienta poderosa, pero sin dirección, se convierte en un recurso más que pasa sin dejar huella.

El desafío está claro: transformar esta entrega histórica en una verdadera política de Estado que construya resiliencia, proteja los recursos naturales y mejore la calidad de vida de la población. Lo demás sería repetir errores que el país ya no puede seguir pagando.