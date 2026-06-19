Zelenski reconoce a Nasry Asfura por el “cambio de rumbo” geopolítico de Honduras

Kiev, Ucrania.- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, se reunió este viernes en Ucrania con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien rindió homenaje a los soldados caídos en la guerra con Rusia, que se encuentra en su quinto año. Los dos mandatarios guardaron un minuto de silencio frente al memorial de defensores ucranianos caídos y colocaron coronas de flores delante del mismo, según el vídeo difundido por Zelenski en la red social X. En el caso de la corona de Asfura se trataba de flores de color blanco y azul, colores de la bandera de Honduras, que militares depositaron delante del muro, repleto de fotografías de los soldados caídos.

El jefe de Estado hondureño colocó los dos lazos, en un gesto que también hizo Zelenski con la corona ucraniana, de flores amarillas y azules. "Se trata de un importante gesto de respeto hacia nuestro pueblo, que entregó su vida por Ucrania, por la libertad y por la paz", sostuvo Zelenski en su mensaje en X. El jefe de Estado ucraniano valoró "este apoyo, la solidaridad con nuestro pueblo y la comprensión de lo que Ucrania está atravesando hoy" por parte del presidente de Honduras. Se trata de un importante gesto de respeto hacia nuestro pueblo, que entregó su vida por Ucrania, por la libertad y por la paz. Valoramos este apoyo, la solidaridad con nuestro pueblo y la comprensión de lo que Ucrania está atravesando hoy.

Zelenski aplaude cambio de rumbo que Asfura ha traído a Honduras

El líder ucraniano reconoció además el “cambio de rumbo” que el presidente Asfura ha traído al país centroamericano desde su llegada al poder en enero en sustitución Castro, que en 2024 felicitó al presidente ruso, Vladímir Putin, por su victoria en las elecciones. “Quiero agradecerle personalmente a usted y a su equipo el cambio de rumbo geopolítico de Honduras, y que nos estén apoyando en todos los foros geopolíticos importantes”, dijo Zelenski en una comparecencia ante los medios con Asfura, que se convirtió este viernes en el primer presidente de la historia de Honduras que visita Ucrania. El presidente ucraniano calificó la jornada de “muy importante en la historia” de ambos países, y dijo que el viaje de Asfura es “una señal política” para toda Latinoamérica que demuestra la disposición de Ucrania de establecer relaciones fructíferas con todos los países interesados. Zelenski se ha mostrado confiado en que esta visita de un presidente hondureño inédita en los más de 35 años de independencia ucraniana servirá para dar impulso a las relaciones bilaterales económicas y de otros tipos con un país de una región en la que Rusia ha tenido hasta ahora mucha más influencia que Ucrania.

De su lado, Asfura reconoció que "el pueblo ucraniano es un guerrero para defender su territorio, sus principios, sus valores, la libertad, la democracia, sus creencias. Les apoyamos", dijo. Asfura dijo también que trabajará para transmitir en los foros en los que participe lo que ha visto y oído de primera mano en Ucrania. "Dadlo por seguro, que todo lo que podamos hacer en La Haya, en Naciones Unidas, contarle al mundo esta historia que hoy estoy viendo aquí personalmente y en fotos, ese sufrimiento va a ser comunicado", declaró.