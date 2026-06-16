BID, Banco Mundial, CAF y BCIE respaldan reformas energéticas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las reformas energéticas impulsadas por el actual gobierno de Nasry Asfura en el Congreso Nacional recibieron el respaldo de varios organismos internacionales. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) compartieron un documento conjunto en respaldo a la iniciativa. "Los organismos internacionales firmantes reconocemos que Honduras enfrenta desafíos estructurales en su sistema eléctrico, los cuales requieren reformas urgentes para garantizar un servicio confiable, eficiente y de calidad para toda la población", cita el comunicado.

El pronunciamiento, titulado "Reforma energética en Honduras: hacia un sistema más confiable y eficiente", fue firmado por todos los organismos antes mencionados. Los organismos internacionales reconocieron que es fundamental asegurar una operación eficiente del sistema eléctrico, con una gobernanza clara y responsable, así como impulsar un entorno que fomente nuevas inversiones y tecnologías. También señalaron que es prioritario expandir y modernizar la red de transmisión y distribución para mejorar la calidad y continuidad del servicio en todo el país, además de avanzar hacia una gestión más sostenible del sector público energético.