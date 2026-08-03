Cortes de energía eléctrica programados para este martes 4 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron las zonas afectadas por los racionamientos de luz. Varios departamentos serán afectados; sin embargo, Santa Bárbara es el que registra más zonas impactadas para este martes 4 de agosto. Las autoridades informaron que los cortes se deben a trabajos de mantenimiento en las áreas. A continuación, se presenta la lista de los barrios y colonias afectadas.

Copán y Ocotepeque de 8:20 am a 2:20 pm

Municipio de Corquín, Copán: las aldeas Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Jimilile, Las Casitas y Potrerillos. Municipio de Belén Gualcho, Ocotepeque: casco urbano de Belén Gualcho.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés de 8:30 a. m. a 2:30 p. m

Río Lindo, Cañaveral, La Virtud, El Zapote, Tapiquilares, San Buenaventura, Generadora Río Blanco, San Francisco de Yojoa, Quebrada de Agua, Fundación AHLE, parte de la aldea Oropéndolas y Granja Avícola La Unión.

Municipios de Santa Bárbara de 8:30 a. m. a 2:30 p. m

Santa Bárbara: Río Seco, San Luis Planes, Lomas del Águila, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa y El Sauce. Gualala: Quebrada Arriba, Gualjoquito y Santa Rosita. Ilama: La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, El Capulín, El Zarzal, Generadora Cececapa, El Bálsamo y Centro Penitenciario El Pozo. San José de Colinas: Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de Las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad y San Francisco del Carrizal. Victoria, El Encanto, Undiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, Laguna Colorada, Colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Montevista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal y Cantiles.

San Luis: Yamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules. Chinda: San Rafael, Las Breas, Platanares y Cablotal. Trinidad: El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. Concepción del Norte: Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. Petoa: Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca y Honduritas.

San Pedro Sula, Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Reparto Los Ángeles, colonia Reparto La Esperanza, colonia Rivera Hernández, colonia Sinaí, colonia Central, colonia Centralita, colonia Brisas del Sauce, Villas Rosalia, ZIP Saint Andrews, colonia Seis de Mayo, La Cuchilla, Santa Marta, La Montañita, La Frontera, colonia Asentamientos Humanos, colonia Llanos de Sula I, II, III y IV, colonia Alfonso Lacayo, colonia Santa Venecia, Luke I y II, residencial Villa Valencia, colonia Las Torres, colonia Los Olivos, colonia Guaymuras, colonia Nueva Jerusalén y colonia San Cristóbal.

El Progreso, Yoro de 9:00 a. m. a 3:00 p. m