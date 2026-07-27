Cortes de energía eléctrica programados para este martes 28 de julio en Honduras

Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció nuevas interrupciones programadas del servicio eléctrico para este martes 28 de julio como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo que realizará en distintos circuitos de distribución del país. De acuerdo con el calendario oficial de la estatal, las suspensiones del suministro se ejecutarán en varios horarios y alcanzarán sectores de los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Francisco Morazán y Olancho, donde miles de abonados permanecerán temporalmente sin energía. La ENEE indicó que estas labores buscan fortalecer la red de distribución y mejorar la estabilidad del servicio eléctrico, por lo que recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el tiempo que duren los trabajos. Cortes de energía programados:

Choloma, Cortés (8:30 A.M. - 3:00 P.M.)

Colonia República de Japón, residencial Las Fuentes, aldea Monterrey y las aldeas ubicadas en los bajos de Choloma: La Bueso, Montañuelas, La Fúnez, La Gálvez, La Coroza, La Rosita, Banderas y Sabana Verde.

Municipios de Santa Bárbara (8:30 A.M. - 2:30 P.M.)

Ilama: Cecapa, La Cuchilla y Agua Saca. Chinda: San Rafael, Las Breas, Platanarés, Cablotal y Río Caña. Trinidad: El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Montecristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales y El Rosario. Concepción del Norte: Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa y Camalotales. Petoa: Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Zarca y Honduritas. San José de Colinas: Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, San José de Colón, Peña Blanca, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal y Cantiles.

Santa Cruz de Yojoa, Cortés (9:00 A.M. - 3:00 P.M.)

La Barca, Sosoa, Plantel Hidalgo-Hidalgo, Cadeca, Nicovita, Granja Ávila 1, Refrisur y Turicentro Mi Bella Sosoa.

Distrito Central, Francisco Morazán (8:00 A.M. - 4:00 P.M.)

Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Primer Batallón de Infantería, Escuela Técnica del Ejército, Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Industrias Militares de las Fuerzas Armadas (IMFFAA), Academia Militar General Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C.D. Olimpia, residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguita, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldeas El Carrizal y El Naranjo, además de las zonas aledañas.

Distrito Central, Francisco Morazán (9:00 A.M. - 10:00 A.M.)

City Mall, Torre Ventu y Secretaría de Seguridad.

Distrito Central, Francisco Morazán (8:05 A.M. - 4:05 P.M.)

Aldea Germania, residencial San Sebastián, aldea Santa Rosa, colonias Cruz Roja, Santa Rosa, Folgar y Reynel Fúnez, residencial El Manantial, parte de la aldea El Tizatillo en el sector de la posta policial y zonas aledañas.

Limones, Olancho (9:05 A.M. - 3:05 P.M.)