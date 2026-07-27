¿Lloverá o seguirá el calor? Así estará el clima en Honduras este lunes 27 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio de la semana traerá un panorama variado para Honduras. Aunque el ambiente seco continuará predominando en la mayor parte del territorio nacional, algunas regiones podrían registrar lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante este lunes 27 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en superficie se ubicará sobre el occidente del país, favoreciendo el desarrollo de lluvias y chubascos débiles aislados en esa región. Las precipitaciones no se limitarán únicamente al occidente. El transporte de humedad proveniente del mar Caribe también generará lluvias débiles y dispersas en áreas montañosas del resto del territorio, principalmente durante la tarde.

En contraste, la mayor parte de Honduras mantendrá condiciones cálidas y con pocas probabilidades de lluvia, por lo que el calor continuará siendo el protagonista en buena parte de la jornada.



Temperaturas

El intenso calor volverá a sentirse con mayor fuerza en la zona sur. Choluteca registrará la temperatura más alta del país con una máxima de 39 grados, seguida de Valle, donde se esperan hasta 38 grados. En Cortés el termómetro alcanzará los 35 grados, mientras que Ocotepeque llegará a 34 grados. Por su parte, Olancho tendrá una máxima de 33 grados, y Atlántida, Colón, Gracias a Dios, Santa Bárbara y Yoro alcanzarán los 32 grados. Para Comayagua y La Paz se pronostican máximas de 31 grados, mientras que Francisco Morazán, Copán e Islas de la Bahía oscilarán entre los 29 y 30 grados. El ambiente más fresco volverá a registrarse en Intibucá, donde la temperatura máxima será de 24 grados y la mínima de 14.

Oleaje y fase lunar