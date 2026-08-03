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¿Subió o bajó? El precio del dólar para este martes 4 de agosto en Honduras

El Banco Central de Honduras confirma un cambio a la baja en el precio del dólar tras el fin de semana. Entérate en cuánto cotiza hoy la divisa

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 18:55
¿Subió o bajó? El precio del dólar para este martes 4 de agosto en Honduras

Descubre cómo amanece la compra y venta de la divisa según las cifras oficiales del BCH.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de compra y venta del dólar estadounidense registra una baja para este martes 4 de agosto, según la serie del tipo de cambio publicada por el Banco Central de Honduras (BCH).

Según las cifras oficiales, la divisa estadounidense se cotiza en L26.8003 para la compra y en L26.9343 para la venta.

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El precio del dólar retrocede frente al que rigió durante el fin de semana. Desde el viernes 31 de julio y hasta el lunes 3 de agosto, el tipo de cambio se había mantenido fijo en L26.8114 para la compra y L26.9455 para la venta.

Esto representa una variación a la baja de 1.11 centavos de lempira menos en la compra y 1.12 centavos menos en la venta.

El Banco Central actualiza de lunes a viernes el comportamiento del mercado cambiario en Honduras, con base en las operaciones que realiza el sistema financiero nacional. Sábados y domingos no se registran transacciones, por lo que el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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