Remesas a Honduras, El Salvador y Guatemala crecen 8,6 % entre enero y mayo de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares recibidas por Honduras, El Salvador y Guatemala, que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, llegaron a 20.153,7 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un 8,6 % más que lo registrado en el mismo período de 2025, según datos actualizados este miércoles.

Las cifras registradas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que Guatemala fue el mayor receptor de remesas entre enero y mayo con 10.653 millones de dólares o el 52,9 %, seguido de Honduras con 5.290,9 millones (26,3 %) y El Salvador con 4.209,8 millones de dólares (20,8 %).

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 5,9 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 7,5 % para Guatemala y un 13,2 % para Honduras, en comparación con los mismos meses del año anterior.