Café hondureño supera $2,148 millones exportados en cosecha 2024-2025

Tegucigalpa.- El café hondureño sumó este día martes 14 de julio un nuevo récord en su historia al superar los 2,148 millones de dólares por exportación registrados en la cosecha 2024-2025, siendo hasta el 30 de septiembre del año pasado la cifra más alta de ese sector productivo.

Según el informe de comercialización del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), el volumen exportado ascendió a 6,853,390.59 quintales de 46 kilogramos del 1 de septiembre de 2025 al 14 de julio de 2026 por un valor de 2,158.5 millones de dólares, restando 47 días para el cierre de esta cosecha. El precio promedio por quintal es de 314.95 dólares.

En la temporada anterior, Honduras exportó 6,117,313.13 quintales, dejando 2,148 millones de dólares en divisas, con un precio promedio de $351.14 el quintal, siendo la cifra más alta en la historia de la caficultura nacional.

El aumento en las divisas generadas se explica por un mayor volumen exportado, amortiguando la reducción del precio internacional del grano aromático.