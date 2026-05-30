El 42.8% de las exportaciones de café se registraron en febrero y marzo

Tegucigalpa, Honduras.- En lo que va de la cosecha 2025-2026 las exportaciones de café superaron 1.2 millones de sacos de 46 kilogramos en dos meses que concentraron el 42.8% del total de envíos.

Así lo constató EL HERALDO al analizar las estadísticas divulgadas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), reflejando que febrero y marzo son esos períodos.

Aunque es el segundo mes de este año, en el ciclo cafetalero constituye el quinto mes y es cuando se vendieron más de 1.22 millones de sacos del aromático que generaron 423.9 millones de dólares en divisas.

El otro término con similar comportamiento fue marzo, donde los ingresos fueron de 389 millones de dólares al haberse exportado 1.26 millones de sacos de 46 kilogramos del producto agrícola.

El acumulado de ventas en los referidos meses fue de 2.48 millones de sacos.

Al pasado 26 de mayo se contabilizaron más de un millón de sacos de café catracho enviados al exterior, en específico a 58 destinos.