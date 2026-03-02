El café impulsa proyecto piloto para crear buró de información

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando se habla del café en Honduras se refiere a la actividad agrícola más importante del país y al primer generador de divisas para la economía nacional.

No obstante, instituciones nacionales y organismos internacionales establecieron una alianza para fortalecer la cadena de la caficultura, a través de una herramienta tecnológica, para crear un buró de información.

Francisco Fortín, gerente general de la sociedad de garantías recíprocas Confianza SA FGR, institución que lidera ese proyecto piloto en Honduras, dijo a D&N que con el apoyo del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), con sede en Santa Cruz, Bolivia, y de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) trabajan en una iniciativa pensada para el sector café sino también para el sector agrícola.

Explicó que 100 pequeños productores de café de tres cooperativas son parte de esa iniciativa. También es parte un comprador europeo de café.

Fortín relató que desde hace dos años trabajan en el proyecto piloto y los primeros resultados son halagadores al lograr en 2025 el envío del primer contenedor de café a la Unión Europea con georeferenciación, que es una certificación de producto cultivado libre de derofestación.

La semana anterior se despachó el segundo contenedor al mercado europeo. No obstante, el proyecto piloto va más allá de la georeferenciación de las fincas de los productores.

Fortín explica que la central de información crediticia del café proveerá al sistema financiero toda la información capaz de producir con la tecnología del CIAT para reducir la asimetría de información y así facilitar la gestión y acceso a financiamiento.

Para Roger García, pequeño cafetalero, esta iniciativa será de mucho provecho para los sectores que intervienen en la cadena, entre ellos el sistema financiero y los productores.

El gerente de Confianza SA FGR considera que este proyecto puede contribuir con la estrategia de reactivación del agro que busca impulsar el gobierno del presidente Nasry Asfura.