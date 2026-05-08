Países de Norteamérica han comprado el 42% del café hondureño exportado

Tegucigalpa, Honduras.- A nivel de grupo de países hay dos que concentran el 94% de las exportaciones de café en lo que va de la cosecha 2025-2026.

Se trata de Europa y Norteamérica, donde en este último se han enviado casi 2.1 millones de sacos de 46 kilogramos equivalente al 42%, constató EL HERALDO en estadísticas elaboradas por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

El principal comprador del aromático catracho son los Estados Unidos de América y para este ciclo no ha sido la excepción al haberse vendido el 35% del total de las exportaciones del producto agrícola en específico más de 1.7 millones de sacos al cierre del séptimo mes del año cafetero.

Canadá no se queda atrás al adquirir 249,738.92 sacos del grano de 46 kilogramos, un 5%.

El porcentaje restante corresponde a envíos del commodity hacia México.

A 4.97 millones de sacos ascendieron las exportaciones de café hasta el pasado 30 de abril con una generación de divisas que sumaron los 1,638 millones de dólares.