¿Cuáles han sido los meses que registran mayores exportaciones de café?

Tegucigalpa, Honduras.- A la mitad de la cosecha 2025-2026 se había exportado casi 3.9 millones de sacos de café de 46 kilogramos y el 66.5% de los envíos se registraron en dos meses.

Así lo constató EL HERALDO al analizar el más reciente boletín de comercialización elaborado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), siendo febrero y marzo de este año cuando fueron mandados al exterior 2,594,350.21 sacos.

En ambos períodos, los envíos superaron los 1.2 y 1.3 millones de sacos de 46 kilogramos y la generación de divisas ascendió los 305.5 millones de dólares.

Desde hace varios años cafetaleros no se reportaban estos niveles de exportación mensual del aromático catracho.

En marzo del ciclo 2024-2025 los envíos del commodity rebasaron el millón de sacos, en específico 1,059,744.42, pero dejaron ingresos por más de $386.5 millones.

Un total de 4.13 millones de sacos sumaron las exportaciones de café hasta el pasado 8 de abril, reflejando un aumento interanual del 37% (1,116,432 sacos).

En el caso del valor de los envíos, estos tuvieron un alza del 33% respecto a la fecha del ciclo pasado y alcanzaron 1,393 millones de dólares.