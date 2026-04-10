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¿Cuáles han sido los meses que registran mayores exportaciones de café?

Los envíos del aromático catracho sumaron 4.13 millones de sacos que implicaron $1,393 millones en generación de divisas tras el primer semestre del ciclo cafetero

  • Actualizado: 10 de abril de 2026 a las 13:06
¿Cuáles han sido los meses que registran mayores exportaciones de café?

El café es la principal fuente de divisas en Honduras y hay más de 120,000 familias involucradas en este rubro, donde el 20% son mujeres.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- A la mitad de la cosecha 2025-2026 se había exportado casi 3.9 millones de sacos de café de 46 kilogramos y el 66.5% de los envíos se registraron en dos meses.

Así lo constató EL HERALDO al analizar el más reciente boletín de comercialización elaborado por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé), siendo febrero y marzo de este año cuando fueron mandados al exterior 2,594,350.21 sacos.

En ambos períodos, los envíos superaron los 1.2 y 1.3 millones de sacos de 46 kilogramos y la generación de divisas ascendió los 305.5 millones de dólares.

Desde hace varios años cafetaleros no se reportaban estos niveles de exportación mensual del aromático catracho.

En marzo del ciclo 2024-2025 los envíos del commodity rebasaron el millón de sacos, en específico 1,059,744.42, pero dejaron ingresos por más de $386.5 millones.

Un total de 4.13 millones de sacos sumaron las exportaciones de café hasta el pasado 8 de abril, reflejando un aumento interanual del 37% (1,116,432 sacos).

En el caso del valor de los envíos, estos tuvieron un alza del 33% respecto a la fecha del ciclo pasado y alcanzaron 1,393 millones de dólares.

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Precios y destinos

"Se han exportado más de tres millones de sacos, los precios nos ha afectado; el café hondureño va a 60 destinos", manifestó el presidente del Ihcafé, Pedro Mendoza.

Sostuvo que "cuando la producción (de café) de Brasil se va al alza nos va mal y ha sacado más de 70 millones de sacos de café, eso rellena el mercado y es cuando el precio se va abajo".

Entre los principales compradores del producto agrícola hondureño figuran Estados Unidos de América, con 1.5 millones de sacos; seguido por Alemania, donde se adquirieron 679,908.1 sacos; y 505,924.3 sacos por Bélgica.

De los 6.5 millones de sacos de la meta exportable se registra un avance del 63.6% y restan 173 días para que culmine la presente cosecha.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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