Las exportaciones de café sumaron 648,243 sacos en el primer trimestre

Tegucigalpa, Honduras.- Los tres primeros meses de la cosecha 2025-2026 reflejaron envíos históricos, particularmente durante diciembre cuando se triplicaron las ventas de café.

Un total de 648,243 sacos de 46 kilogramos del aromático fueron exportados durante el primer trimestre de este ciclo que generaron 238.8 millones de dólares en divisas, constató EL HERALDO con estadísticas del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

Al comparar estos resultados con los mismos períodos de la temporada 2024-2025 se reportó un crecimiento interanual de 475,608.82 sacos del commodity equivalente a 136.3% y 195.7 millones de dólares de ingresos adicionales.

Del 1 al 31 de diciembre del año pasado la comercialización de café ascendió a 530,622.55 sacos, es decir una variación de 418,111.09 sacos que en términos porcentuales implicó hasta 371.6% y $166.1 millones.

En octubre y noviembre las exportaciones también superaron entre el 73% y 109.2% a las registradas durante esos términos del bienio 2024-2025.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El precio promedio por saco del grano producido en el territorio hondureño alcanzó hasta los 371.32 dólares.

Por otro lado, las exportaciones de café al 13 de enero pasado sumaron 999,510.94 sacos de 46 kilogramos, una diferencia de 542,331 sacos, el 119%.

Mientras que el valor de los envíos llegaron a 367.1 millones de dólares, un alza interanual del 182% o $236.94 millones.