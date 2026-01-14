Las exportaciones de café sumaron 648,243 sacos en el primer trimestre

Tegucigalpa, Honduras.- Los tres primeros meses de la cosecha 2025-2026 reflejaron envíos históricos, particularmente durante diciembre cuando se triplicaron las ventas de café.
Un total de 648,243 sacos de 46 kilogramos del aromático fueron exportados durante el primer trimestre de este ciclo que generaron 238.8 millones de dólares en divisas, constató EL HERALDO con estadísticas del Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).
Al comparar estos resultados con los mismos períodos de la temporada 2024-2025 se reportó un crecimiento interanual de 475,608.82 sacos del commodity equivalente a 136.3% y 195.7 millones de dólares de ingresos adicionales.
Del 1 al 31 de diciembre del año pasado la comercialización de café ascendió a 530,622.55 sacos, es decir una variación de 418,111.09 sacos que en términos porcentuales implicó hasta 371.6% y $166.1 millones.
En octubre y noviembre las exportaciones también superaron entre el 73% y 109.2% a las registradas durante esos términos del bienio 2024-2025.
El precio promedio por saco del grano producido en el territorio hondureño alcanzó hasta los 371.32 dólares.
Por otro lado, las exportaciones de café al 13 de enero pasado sumaron 999,510.94 sacos de 46 kilogramos, una diferencia de 542,331 sacos, el 119%.
Mientras que el valor de los envíos llegaron a 367.1 millones de dólares, un alza interanual del 182% o $236.94 millones.
Producción y generación
“Entre más producimos (café) mayor generación de divisas y ojalá los precios se mantengan en el mercado internacional que ha llegado hasta los 400 dólares”, manifestó el presidente del Ihcafé, Pedro Mendoza.
Indicó que “estamos trabajando en mejorar la productividad, no queremos seguir sembrando más área, sino que mantener lo que tenemos y trabajar con el productor de café con la nueva normativa de renovar sin dejar de producir”.
De los 6.5 millones de sacos del pronóstico de exportaciones para el presente año cafetero se avanza en 15.4% transcurridos 105 días.
El aromático hondureño es adquirido en 42 destinos en la actualidad.
Los Estados Unidos de América ha comprado el 40.6% del total exportado que equivale a 406,112 sacos de café.