Siete de los diez principales destinos de envíos de café son de Europa

Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas cosechas Europa se ha venido consolidando como el continente en el que más se comercializa café procedente del territorio hondureño.

A poco más de ocho meses de la cosecha cafetalera 2025-2026, el 52% del total de las exportaciones, es decir 3.29 millones de quintales de 46 kilogramos tuvieron como destino países europeos, constató EL HERALDO con base a datos divulgados por el Instituto Hondureño del Café (Ihcafé).

En ese sentido, siete de los diez principales compradores de aromático catracho son del conocido como viejo continente, encabezados por Alemania con el 16.7% o más de un millón de sacos.

Al pasado 16 de junio Bélgica había adquirido 713,105.41 sacos, el 11.3%.

A 301,799.54 sacos de 46 kilogramos ascendieron los envíos de café hacia Italia que se ubicó en el quinto lugar.

Mientras que Francia, Suecia, Países Bajos (Holanda) y Reino Unido acumularon 790,104.76 sacos del commodity que implicaron el 12.6%.