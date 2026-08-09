Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 10 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas de Cortés, Choluteca y Francisco Morazán tendrán interrupciones en el servicio de energía eléctrica este lunes 10 de agosto, de acuerdo con la programación de cortes.
Los trabajos contemplan suspensiones de distinta duración y en algunos sectores el servicio será interrumpido por varias horas. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias.
A continuación las zonas:
En el municipio de Choloma, en Cortés, durante el lunes 10 de agosto de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., la suspensión del fluido eléctrico comprenderá la residencial Altos de La Victoria y la colonia La Victoria.
Por su parte, en el municipio de Omoa, Cortés, también el lunes 10 de agosto de 8:45 a.m. a 2:45 p.m., el corte afectará a Omoa (Milla 4 y 5, Chachahuala, Esteros de Chachahuala, Muchilena, Flores de Muchilena, El Paraíso, Veracruz, Puerto Escondido, Pueblo Nuevo, Masca, residencial Masca, residencial Sol Dorado, Los Achiotes, Cuyamel, Buena Vista, La Barra de Cuyamel, La Barra del Motagua, Río Chiquito, Tegucigalpita, Potrerillos, Cuyamelito, Brisas de Omoa, San Carlos, Cortesito, Corinto, Aduana Corinto, Suyapa Frontera, La Estrella, generadoras hidroeléctricas Cuyamel, San Carlos y Cortesito) y la zona de Quimistán (El Listón, Paso Viejo, Las Flores).
En el caso de Choluteca, se contemplan varios bloques de cortes:
En el horario interrumpido de 08:00 a.m. a 08:35 a.m. y de 03:25 p.m. a 04:00 p.m., el primer sector afectado incluye la colonia Víctor Argeñal, El Edén, colonia Cristo de Esquipulas, colonia Taiwán, colonia Youtender, Centro Penal, colonia Thelmo Ruiz, aldea Montecillo, barrio Porvenir, colonia Nueva Jerusalén, narrio Santa Lucía, barrio El Estadio, barrio Piedras Azules, barrio Sagrado Corazón, barrio San Luis, colonia Gracias a Dios, barrio Campo Luna, barrio Campo Sol, Instituto Santa María Goretty, INCATEC, Clínica San Francisco de Asís, Cambridge School, barrio La Ceiba, barrio Progreso, parte de barrio La Libertad, Clínica Santa María, Instituto Tecnológico del Sur, Mercado Concepción, barrio El Recreo, Instituto José Cecilio del Valle, colonia Las Acacias, colonia 9 de Enero, barrio El Aterrizaje, Lotificación Carranza, Gasolinera Puma, Universidad Politécnica de Honduras, Universidad Metropolitana de Honduras, barrio Nueva Esperanza, barrio Brisas del Sur, barrio San Francisco del Palomar, residencial Vista Hermosa, barrio Santa Rosa de Sampile, colonia 21 de Febrero, Hacienda Palmerola, residencial 5 Estrellas, Parque Industrial Honduras Pacific, oficinas de UTCD, Estadio Emilio Williams, residencial Honduras Pacific, Lácteos Sampile, Antenas Emisoras Unidas, barrio La Ceiba, barrio El Cortijo, Terminal Municipal, Televida, Viva TV, barrio Tamarindo, barrio Guadalupe, parte de barrio La Cruz, UTH, Cervecería Hondureña, INTAE, Cooperativa Chorotega, Banco Central de Honduras, Hondutel, barrio Cabañas, Cooperativa Guadalupe, Supermercado La Colonia Centro y Carrión Centro.
Asimismo, bajo ese mismo horario (08:00 a.m. a 08:35 a.m. y de 03:25 p.m. a 04:00 p.m.), se sumará un segundo bloque comprendido por Choluvisión Canal 27, colonia Dios Habla Hoy, colonia Javier Soriano, colonia Altos del Aeropuerto, colonia San Luis ANACH, colonia Monte Rey, residencial Palma Real y sus zonas aledañas.
Por otro lado, dentro de Choluteca pero con una interrupción continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., quedarán sin energía el barrio Progreso, parte de barrio La Libertad y la colonia Fe y Esperanza.
Finalmente, en el Distrito Central, Francisco Morazán, también durante el lunes 10 de agosto de 8:10 a.m. a 2:10 p.m., no habrá servicio eléctrico en Villa Foresta y la colonia Tecnológica Rosa de Lobo.