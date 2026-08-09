Localizan sana y salva a menor de 11 años reportada como desaparecida en San Pedro Sula

La menor fue ubicada como resultado de las diligencias realizadas por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) , en coordinación con la INTERPOL , informó la Policía Nacional.

San Pedro Sula, Honduras.- La Policía Nacional confirmó la localización con vida de Génesis María Ortiz Ramírez , de 11 años , quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de julio en San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, durante las diligencias la menor habría revelado que decidió abandonar su vivienda debido a presuntos abusos sexuales , señalamiento que deberá ser investigado por las autoridades competentes.

Tras su localización, Génesis será evaluada por Medicina Forense y posteriormente quedará bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) , mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La desaparición de Génesis había generado preocupación entre sus familiares y vecinos de la colonia Nuevos Horizontes, en el sector Perfecto Vázquez, también conocido como Satélite.

Según el relato proporcionado por la madre a medios de comunicación, la menor desapareció alrededor de las 5:30 de la mañana del miércoles 22 de julio.

La niña había salido al patio de la vivienda para bañarse antes de prepararse para asistir a la escuela. Al notar que tardaba más de lo habitual, su padre salió a buscarla, pero descubrió que ya no se encontraba en el lugar.

Una vecina habría señalado que la menor se había subido a un vehículo.

Ante la ausencia de la niña, la familia interpuso la denuncia correspondiente ante la DPI, mientras pobladores de la zona se organizaron para colaborar en la búsqueda.

Tras la desaparición, el ex-padrastro de la menor habría informado a las autoridades que encontraron una nota que supuestamente había dejado Génesis, en la que indicaba que se marcharía al campo con un conocido y pedía que no la buscaran.

En ese momento, el hombre también habría manifestado que la menor no había mostrado señales de incomodidad o malestar dentro de la vivienda.

Sin embargo, tras ser localizada, la menor habría proporcionado información diferente a los investigadores y señalado a su ex padrastro de haber abusado sexualmente de ella y por esa razón ella decidió irse de su vivienda.

La Policía Nacional informó que el caso continúa bajo investigación y que se activaron los mecanismos correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de la niña.

Luego de la evaluación de Medicina Forense, Génesis será entregada a la Senaf, institución que dará seguimiento a su situación y determinará las medidas de protección necesarias.

La localización de la menor pone fin a más de 20 días de incertidumbre para sus familiares, mientras las autoridades avanzan en las diligencias para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.