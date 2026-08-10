Honduras suma más de 65,400 demandas de divorcio en una década

Tegucigalpa, Honduras.- Cada día, alrededor de 18 demandas de divorcio llegan a los Juzgados de Letras de Familia de Honduras. Datos del Poder Judicial a los que tuvo acceso EL HERALDO revelan que entre 2016 y mayo de 2026 ingresaron más de 65,400 procesos, mientras los tribunales emitieron 51,565 resoluciones, equivalentes al 82.2 % de los casos ingresados. Entre 2016 y 2025, los divorcios contenciosos representaron la mayoría de las demandas, con 32,738 procesos, el 52.2 % del total. En estos casos, uno de los cónyuges solicita poner fin al matrimonio sin que exista acuerdo con la otra parte. Otros 29,967 procesos, el 47.8 %, fueron por mutuo consentimiento.

Sin embargo, el comportamiento cambia cuando se observan las resoluciones. De las 51,565 emitidas durante la década, 26,289 correspondieron a divorcios por mutuo consentimiento, equivalentes al 51 %, mientras 25,276 fueron contenciosos, el 49 %. Es decir, los procesos acordados tuvieron una ligera ventaja entre los casos que llegaron a una resolución judicial.

Registro

El mayor número de demandas se registró en 2021, con 7,490 procesos. Para la psicóloga Eloína Martínez, el confinamiento provocado por la pandemia de covid-19 pudo profundizar conflictos que ya existían dentro de los hogares.“Para muchas parejas el tiempo de confinamiento representó un punto de quiebre, y sin duda, visualizar ese pico de divorcios puede ser atribuido al periodo del Covid-19”, explicó la especialista. Después de 2021, los registros más altos fueron los de 2023, con 7,328 demandas, y 2019, con 7,268. En 2022 se contabilizaron 6,743 procesos y en 2018 fueron 6,698. El año con menos demandas fue 2020, con 2,585, en un período marcado por las restricciones derivadas de la pandemia. La mayor cantidad de procesos se concentra en los departamentos con mayor población. Cortés acumuló 14,191 demandas entre 2016 y 2025, seguido de Francisco Morazán, con 13,190. Entre ambos sumaron 27,381 procesos, equivalentes al 43.7 % de todos los casos registrados durante esos diez años.Yoro ocupó el tercer lugar, con 6,046 demandas, seguido de Atlántida, con 4,601; Copán, con 4,361; Comayagua, con 3,480; Olancho, con 2,667; Santa Bárbara, con 2,606; Choluteca, con 2,332, y Colón, con 1,992. Estos datos representan volumen de expedientes y no necesariamente una mayor tasa de divorcios, pues para establecerla sería necesario compararlos con la cantidad de matrimonios o población casada.

Violencia

Las rupturas también están vinculadas, en algunos casos, con situaciones de violencia doméstica. Gracia María Hernández, integrante de la Unidad de Género del Poder Judicial, llamó a prestar atención a señales como discusiones que suben de tono, gritos, empujones y agresiones físicas, conductas que pueden aparecer desde el noviazgo. “La violencia no calla y no debemos normalizarla”, expresó Hernández, quien destacó la importancia de identificar estas conductas desde las primeras etapas de una relación para evitar que los conflictos escalen.

2026 cambia la tendencia