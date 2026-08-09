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Transporte pesado amenaza con paro ante nueva alza de los combustibles

El sector de carga pesada señala que el aumento del diésel ha elevado sus costos de operación y exige revisar las tarifas de los combustibles

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 10:46
Transporte pesado amenaza con paro ante nueva alza de los combustibles

Transportistas de carga pesada en la zona norte amenazan con un paro y toma de carreteras ante el alza de los combustibles y falta de ajustes.

 Foto: EL HERALDO

Cortés, Honduras.- Ante el nuevo incremento de los precios de los combustibles que entra en vigencia este lunes, transportistas de carga pesada en la zona norte del país advierten que podrían paralizar sus actividades si no obtienen una respuesta de las autoridades.

Edgardo Menéndez, dirigente del transporte pesado en Cortés, explicó que el aumento del diésel está afectando directamente a quienes se dedican al traslado de mercancías.

Lo anterior es debido a que los costos para realizar cada viaje son cada vez mayores.

Ya no será a las 6:00 a.m.: ajustan hora para aplicar cambio en precios de los combustibles

El problema, según Menéndez, es que mientras el precio del combustible ha subido en varias ocasiones desde enero, las tarifas que cobran los transportistas por sus servicios no han tenido un ajuste similar.

“Ya van llegando casi a los 60 lempiras. Si la otra semana se viene un ajuste, el paro viene”, advirtió. De acuerdo con Menéndez, esta sería la tercera vez que los representantes del transporte pesado plantean el problema ante las autoridades, por lo que esperan que en la próxima reunión se pueda dar una respuesta concreta para el sector.

Los transportistas también han mencionado la posibilidad de tomar carreteras como parte de las acciones de protesta, aunque esperan primero una nueva reunión con las autoridades para buscar una solución.

Claves: ¿Por qué protestan transportistas de carga pesada y qué exigen?

Cambio de horario

Por su parte, la Secretaría de Energía (SEN) informó cuál será la nueva hora oficial en la que las gasolineras deberán reflejar los ajustes semanales en los precios de los combustibles en el país.

La nueva estructura de carburantes dejó de entrar en vigencia a las 6:00 a. m. de cada lunes. Es decir, que con la nueva disposición, la actualización semanal de los combustibles entrará en vigencia a las 12:01 de la medianoche de cada lunes, y no seis horas después, como ocurría anteriormente.

"Se modificó de las 6:00, como se aplicaba antes, a las 12:00 de la noche, pero es un tema básicamente más de logística", confirmó el subsecretario de Energía, Henry Acosta.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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