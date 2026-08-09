Transporte pesado amenaza con paro ante nueva alza de los combustibles

Cortés, Honduras.- Ante el nuevo incremento de los precios de los combustibles que entra en vigencia este lunes, transportistas de carga pesada en la zona norte del país advierten que podrían paralizar sus actividades si no obtienen una respuesta de las autoridades. Edgardo Menéndez, dirigente del transporte pesado en Cortés, explicó que el aumento del diésel está afectando directamente a quienes se dedican al traslado de mercancías. Lo anterior es debido a que los costos para realizar cada viaje son cada vez mayores.

El problema, según Menéndez, es que mientras el precio del combustible ha subido en varias ocasiones desde enero, las tarifas que cobran los transportistas por sus servicios no han tenido un ajuste similar. “Ya van llegando casi a los 60 lempiras. Si la otra semana se viene un ajuste, el paro viene”, advirtió. De acuerdo con Menéndez, esta sería la tercera vez que los representantes del transporte pesado plantean el problema ante las autoridades, por lo que esperan que en la próxima reunión se pueda dar una respuesta concreta para el sector. Los transportistas también han mencionado la posibilidad de tomar carreteras como parte de las acciones de protesta, aunque esperan primero una nueva reunión con las autoridades para buscar una solución.

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