Ya no será a las 6:00 a.m.: ajustan hora para aplicar cambio en precios de los combustibles

La nueva estructura de carburantes dejó de entrar en vigencia a las 6:00 a. m. de cada lunes. Es decir, que con la nueva disposición, la actualización semanal de los combustibles entrará en vigencia a las 12:01 de la medianoche de cada lunes, y no seis horas después, como ocurría anteriormente.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía ( SEN ) informó este viernes 7 de agosto cuál será la nueva hora oficial en la que las gasolineras deberán reflejar los ajustes semanales en los precios de los combustibles en el país.

"Se modificó de las 6:00, como se aplicaba antes, a las 12:00 de la noche, pero es un tema básicamente más de logística", confirmó el subsecretario de Energía, Henry Acosta.

El funcionario detalló que la decisión no fue unilateral, sino que surgió de un acuerdo conjunto entre la SEN y la cadena comercializadora de combustibles, pensado para facilitar la operación de las estaciones de servicio.

De acuerdo con las declaraciones de Acosta, el ajuste responde directamente a la logística y al abastecimiento que enfrentan las gasolineras durante los fines de semana, periodo en que, según él, la distribución de los carburantes suele complicarse.

Aunque el anuncio se hizo público este viernes, la medida no es reciente. El subsecretario precisó que la modificación en el horario comenzó a aplicarse desde hace aproximadamente 30 días.

Es decir, desde hace un mes, quienes llenan el tanque los lunes por la mañana ya venían pagando la tarifa actualizada durante la madrugada, aunque el cambio no había sido explicado públicamente hasta ahora.

Para los consumidores, el efecto práctico es el mismo: los precios siguen ajustándose semanalmente. Lo que cambia es el momento exacto en que ese nuevo valor comienza a regir en los surtidores.

Por ahora, la recomendación para los usuarios es la misma de cada semana: estar atentos a los anuncios oficiales de la Secretaría de Energía para conocer cuánto costará el galón de combustible, ahora bajo este nuevo esquema que arranca desde la medianoche del lunes.