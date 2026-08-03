Asfura no dijo que alza de combustibles dinamizaría la economía

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que afirma que el presidente Nasry Asfura dijo, supuestamente, durante su discurso de rendición de cuentas por los seis meses de su gestión, que el aumento en el precio de los combustibles busca dinamizar la economía del país. Sin embargo, la afirmación es falsa. Durante esa intervención, el mandatario no dijo que el incremento en los combustibles respondiera al objetivo de dinamizar la economía nacional. "Aumento de los combustibles es para dinamizar la economía, asegura Nasry Asfura", dice textualmente una publicación compartida decenas de veces desde el 31 de julio.

El presidente Nasry Asfura presentó el 31 de julio de 2026 el informe de rendición de cuentas sobre sus primeros seis meses de gobierno, equivalentes a 183 días de gestión. Durante el acto, reiteró su promesa de construir una “Honduras diferente para el 27 de enero de 2030”. En la ceremonia oficial, celebrada en el Salón Morazán de Casa Presidencial, el mandatario defendió el rumbo de su administración con base en tres ejes: “disciplina fiscal, orden institucional y ejecución de proyectos”.

No hay evidencia

Las búsquedas realizadas en la web con distintas palabras clave y la revisión de publicaciones de medios de comunicación no encontraron evidencia de la cita atribuida al presidente Nasry Asfura, en la que supuestamente afirma que el aumento de los combustibles en Honduras busca dinamizar la economía del país. Se revisó la cuenta oficial de la Presidencia de Honduras en la red social X, donde está disponible el video completo del discurso que Asfura pronunció el 31 de julio de 2026, con motivo de sus primeros seis meses de gobierno. A partir del minuto 39:45 de la transmisión, el mandatario aborda el incremento en el precio de los combustibles. Sin embargo, en ningún momento afirma que esos aumentos tengan como propósito dinamizar la economía hondureña.

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El presidente Nasry Asfura presenta el informe de gestión de los primeros seis meses de Gobierno, bajo el lema “Un Gobierno que Hace”.



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📺 Sigue la transmisión en YouTube:... — Presidencia de Honduras (@hnpresidencia) July 31, 2026

Además, una búsqueda en Google con las palabras clave "discurso Nasry Asfura seis meses de gobierno" permitió localizar diversas publicaciones de medios de comunicación ( 1 , 2 , 3 ) que informaron sobre el discurso presidencial del 31 de julio de 2026. En ninguna de esas coberturas aparece la frase atribuida al mandatario ni existe registro de que haya realizado esa declaración durante el acto oficial.