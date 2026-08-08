Tegucigalpa tendrá apoyo de Japón para reducir accidentes de tránsito

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa y Comayagüela contarán a partir de enero de 2027 con apoyo técnico de Japón para analizar los accidentes de tránsito, identificar los puntos donde ocurren con mayor frecuencia y plantear medidas para reducir las muertes y lesiones en las calles de la capital.
El proyecto será desarrollado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La iniciativa contempla la participación de especialistas japoneses que trabajarán junto a equipos hondureños para revisar datos sobre siniestros viales y evaluar las condiciones de los puntos considerados de mayor riesgo.
Con la información recopilada se buscará determinar qué cambios pueden aplicarse tanto en infraestructura como en prevención para disminuir la cantidad de accidentes y sus consecuencias.
El proyecto fue presentado durante la visita a Honduras de Suhara Yasuhiro, director de Transporte de la Oficina Central de JICA en Tokio, quien compartió experiencias y recomendaciones sobre seguridad vial desarrolladas en Japón.
Suhara señaló que uno de los principales objetivos de la cooperación será contribuir a reducir los accidentes, especialmente aquellos que terminan con víctimas mortales.
"Me llena de satisfacción que esta cooperación pueda contribuir a reducir los accidentes de tránsito, especialmente aquellos con víctimas mortales, y ayudar a evitar más tragedias en este país", afirmó.
¿Qué analizarán los especialistas japoneses?
El trabajo incluirá el análisis de estadísticas de accidentes, la identificación de puntos críticos y evaluaciones en campo para determinar qué factores están relacionados con los siniestros.
Los resultados servirán para elaborar recomendaciones que puedan aplicarse en las vías de Tegucigalpa y Comayagüela, tanto desde el punto de vista de infraestructura como de prevención.
El alcalde capitalino, Juan Diego Zelaya, señaló que contar con información más detallada permitirá tomar decisiones sobre seguridad vial con base en datos.
"Las cifras son bastante alarmantes. Después de los homicidios, la segunda causa de muerte en el país y en nuestra ciudad son los siniestros viales. Mientras más datos tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar", afirmó.
Zelaya también consideró que reducir los accidentes no depende únicamente de modificaciones en las calles, sino del comportamiento de quienes conducen y utilizan las vías.
"El problema es técnico, pero también es cultural; es fundamental respetar la señalización, los límites de velocidad y las normas de tránsito", sostuvo.
Desde la SIT, el subsecretario Fernando Vásquez Montoya aseguró que la institución dará seguimiento a las evaluaciones relacionadas con infraestructura y a las recomendaciones que surjan durante el proyecto.
El proyecto comenzará formalmente en enero de 2027 y tendrá como base la coordinación entre las instituciones hondureñas y los especialistas japoneses para definir medidas de seguridad vial aplicables a la capital.