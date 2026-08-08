Tegucigalpa tendrá apoyo de Japón para reducir accidentes de tránsito

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa y Comayagüela contarán a partir de enero de 2027 con apoyo técnico de Japón para analizar los accidentes de tránsito, identificar los puntos donde ocurren con mayor frecuencia y plantear medidas para reducir las muertes y lesiones en las calles de la capital. El proyecto será desarrollado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). La iniciativa contempla la participación de especialistas japoneses que trabajarán junto a equipos hondureños para revisar datos sobre siniestros viales y evaluar las condiciones de los puntos considerados de mayor riesgo.

Con la información recopilada se buscará determinar qué cambios pueden aplicarse tanto en infraestructura como en prevención para disminuir la cantidad de accidentes y sus consecuencias. El proyecto fue presentado durante la visita a Honduras de Suhara Yasuhiro, director de Transporte de la Oficina Central de JICA en Tokio, quien compartió experiencias y recomendaciones sobre seguridad vial desarrolladas en Japón. Suhara señaló que uno de los principales objetivos de la cooperación será contribuir a reducir los accidentes, especialmente aquellos que terminan con víctimas mortales. "Me llena de satisfacción que esta cooperación pueda contribuir a reducir los accidentes de tránsito, especialmente aquellos con víctimas mortales, y ayudar a evitar más tragedias en este país", afirmó.

¿Qué analizarán los especialistas japoneses?