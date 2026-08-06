Gracias a los patrocinadores que respaldan Escuelas Amigables con el Ambiente

Douglas Arias y Gabriela Alvarado (Equipos Industriales), Vanessa Valladares (Walmart), Claudia Argueta y (Cruz Roja Hondureña), Sandra Tejada (Decoas), Jessica Bonilla (AMDC), Lynda Marín (Nestlé), Rocío Romero (Codis), Jerson Raudales (World Vision), Daniela Aceituno (Reciclaje Diamante) y René Soto (Serna).
Vanessa Valladares, Subgerente de Asuntos Corporativos Walmart, Lynda Marín, Gerente de Asuntos Corporativos de Nestlé; Jerson Raudales, Coordinador Nacional y Director de Proyectos de World Vision y Glenda Estrada, jefa de Redacción EL HERALDO.
Vanessa Valladares, subgerente de Asuntos Corporativos de Walmart, al momento de entregar la certificación al Centro de Educación Básica Roberto Suazo Córdova, que se consagró como la Escuela Más Amigable con el Ambiente.
Lynda Marín, Gerente Asuntos Corporativos de Nestlé, entrega la certificación y premio como Escuela de Mayor Efecto Multiplicador al CEB Rafael Pineda Ponce #2.
Jerson Raudales, Coordinador Nacional y Director de Proyectos de World Vision Honduras, entrega su certificación a la Escuela Roberto Sosa.
René Soto, Vanessa Valladares, Lynda Marín y Sandra Tejada, escuchan atentos las disertaciones de los niños en el Congreso Infantil de cierre de Escuelas Amigables con el Ambiente.
Rocío Romero, jefa de Trade Marketing de Codis, Gabriela Alvarado, gerente de Mercado de Equipos Industriales, Claudia Argueta, representante de Cruz Roja Hondureña y Glenda Estrada de EL HERALDO.
Escuelas Amigables con el Ambiente es posible gracias al respaldo de los patrocinadores, que creen en la educación ambiental como ente de cambio sostenible en la niñez hondureña.
Sandra Tejada, Jefa del Departamento de Educación, Comunicación Ambiental y Salud de la Secretaría de Educación (Decoas), René Soto, Director de Gestión Ambiental de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente y Jessica Bonilla de la AMDC, junto a Glenda Estrada de El Heraldo.
Los pequeños de los clubes ecológicos de las cinco escuelas participantes posan para el lente de EL HERALDO, orgullosos del deber cumplido tras diez semanas de aprendizaje en Escuelas Amigables con el Ambiente.
El proyecto insigne de EL HERALDO, Escuelas Amigables con el Ambiente, cerró ayer diez semanas de aprendizaje con un Congreso Infantil.
Un video presentado durante el evento de cierre, resumió el enorme compromiso de los niños de los clubes ecológicos, sus maestros y padres de familia en un proyecto que tiene un efecto multiplicador.