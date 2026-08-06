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Conductor y menor resultan heridos tras accidente de bus escolar en el anillo periférico

Un accidente entre un bus escolar y un carro particular ocurrió en la colonia Villas del Sol, Tegucigalpa, dejando al conductor y un menor con graves heridas

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 07:03
Conductor y menor resultan heridos tras accidente de bus escolar en el anillo periférico

Fuerte impacto entre un autobús escolar y un vehículo particular deja dos personas heridas.

 Foto: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito entre un autobús escolar de la Escuela Nacional de Música y un vehículo particular se registró este miércoles 06 de agosto en el anillo periférico, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del autobús escolar, bajo el nombre de Reinaldo Sánchez; resultó herido y equipos de socorro realizaron labores de rescate para liberarlo de la unidad, debido a que quedó atrapado tras el fuerte impacto.

Por su parte, la otra persona, un menor aún no identificado; fue trasladado al Hospital Materno Infantil para su atención inmediata por una posible fractura, según informó el Teniente Canaca del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, las autoridades indicaron que los demás estudiantes que se transportaban en el autobús se encuentran fuera de peligro y únicamente sufrieron golpes leves, por lo que recibieron atención en el lugar.

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Antes de ser trasladado a un centro asistencial, el conductor del autobús manifestó que el automóvil involucrado frenó de forma inesperada y sin tomar las medidas de seguridad correspondientes, situación que, según su versión, originó el choque.

Al lugar del percance se presentaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes controlaron la circulación vehicular mientras realizaban las diligencias iniciales para esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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