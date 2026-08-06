Conductor y menor resultan heridos tras accidente de bus escolar en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Un accidente de tránsito entre un autobús escolar de la Escuela Nacional de Música y un vehículo particular se registró este miércoles 06 de agosto en el anillo periférico, a la altura de la colonia Villas del Sol, en Tegucigalpa.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor del autobús escolar, bajo el nombre de Reinaldo Sánchez; resultó herido y equipos de socorro realizaron labores de rescate para liberarlo de la unidad, debido a que quedó atrapado tras el fuerte impacto.

Por su parte, la otra persona, un menor aún no identificado; fue trasladado al Hospital Materno Infantil para su atención inmediata por una posible fractura, según informó el Teniente Canaca del Cuerpo de Bomberos.

Asimismo, las autoridades indicaron que los demás estudiantes que se transportaban en el autobús se encuentran fuera de peligro y únicamente sufrieron golpes leves, por lo que recibieron atención en el lugar.