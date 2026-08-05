Trasladan a cárcel de máxima seguridad a 6 presuntos pandilleros capturados en San Pedro Sula

El traslado a una cárcel de máxima seguridad se llevó a cabo la tarde de este miércoles 5 de agosto. Ellos fueron capturados recientemente en San Pedro Sula. Aquí todos los detalles.
De acuerdo con las autoridades, los sospechosos fueron detenidos en posesión de armas de fuego durante un operativo realizado en la ciudad industrial.
Los seis capturados son señalados de estar presuntamente vinculados con el enfrentamiento armado registrado en la colonia Cerrito Lindo, en el sector Rivera Hernández.
En ese intercambio de disparos, un supuesto integrante de la estructura criminal perdió la vida, mientras que dos agentes de la Policía Nacional resultaron heridos durante el cumplimiento de su deber.
Las investigaciones policiales buscan establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en los hechos ocurridos en esa zona de San Pedro Sula.
La Policía Nacional informó que la presentación ante los tribunales forma parte del proceso judicial para que los imputados enfrenten los cargos correspondientes.
Asimismo, las autoridades señalaron que con estas acciones pretenden evitar que el caso quede en la impunidad y fortalecer las investigaciones relacionadas con el enfrentamiento.
Este miércoles, los seis sospechosos fueron trasladados a un centro penitenciario de máxima seguridad, donde permanecerán mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El traslado se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con el objetivo de garantizar la integridad del procedimiento y prevenir cualquier incidente.
Las autoridades indicaron que continuarán desarrollando las investigaciones para determinar si los imputados estarían relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona norte del país.