Nuevo video de seguridad muestra crimen del empresario Jorge Luis Castellanos en Danlí

Danlí, Honduras.-Un nuevo video de una cámara de seguridad ubicada dentro del agente bancario del barrio Tierra Blanca, Danlí, donde murió Jorge Luis Castellanos Sosa, fue dado a conocer en las últimas horas. En el nuevo clip se puede ver que Castellanos Sosa estaba junto a otra persona contando dinero, cuando aparecen dos personas con cascos pidiendo al dueño que abra la puerta y le entreguen el dinero. Castellanos Sosa se niega, "Sí, vieras que ya voy a abrir", le grita mientras busca esconderse detrás de unos escritorios, junto a la mujer.

Luego se puede escuchar que los motorizados comenzaron a romper los vidrios del local para poder ingresar por una ventana, pero Castellanos intenta impedir su ingreso lanzándoles paquetes de refrescos. Sin embargo, eso no impide que uno de ellos logre acceder por la ventana y comience a amenazarlos con un arma, por lo que tanto la víctima mortal como sus acompañantes comienzan a lanzarle varios objetos e intentan cerrar la ventana. Segundos después, el segundo motorizado los amenaza con arma desde la parte frontal y es este quien comienza a disparar contra las personas que buscaron resguardo detrás de los escritorios. Lastimosamente, uno de esos impactos le dio a Castellanos Sosa, quien, luego de que los malhechores se dieran a la fuga ante el fallido robo, cae al piso herido.