Aumenta a seis las víctimas de la masacre en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Aumenta a seis el número de víctimas de la masacre registrada la noche del martes -04 de agosto- en el norte de Honduras, en el segundo crimen múltiple registrado en el país en lo que va de agosto, informó el portavoz de la Policía Nacional, Wilmer Mayes.

El crimen ocurrió en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, donde según versiones de testigos, las víctimas fueron atacadas por hombres armados que al parecer irrumpieron por la fuerza en una vivienda y atacaron a los ocupantes, indicó Mayes a medios locales de prensa.

Dos de las víctimas murieron en el interior de la casa, mientras que otras tres fallecieron en un hospital de la zona, a donde habían sido trasladadas con heridas de gravedad.