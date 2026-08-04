Cuatro personas mueren en Olanchito, Yoro, tras tiroteo; hay otros dos heridos

Según reportes, dos personas murieron en la vivienda donde ocurrió el hecho y otros dos en el hospital Aníbal Murillo Escobar.

Olanchito, Yoro.- Un hecho violento se registró la noche de este 4 de agosto luego que cuatro personas fallecieran en un tiroteo en la colonia 15 de septiembre en Olanchito , Yoro .

Además, otros dos hombres se encuentrean gravemente heridos en el centro hospitalario.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre capturas relacionadas con el hecho.

El móvil del crimen permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan recopilando testimonios e indicios que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en el departamento de Yoro.

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