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Cuatro personas mueren en Olanchito, Yoro, tras tiroteo; hay otros dos heridos

Dos personas murieron en una vivienda y otras dos en un centro hospitalario

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 21:22
Cuatro personas mueren en Olanchito, Yoro, tras tiroteo; hay otros dos heridos

Dos de los cuerpos quedaron en el corredor de la casa en la colonia 15 de septiembre.

Foto: Cortesía redes

Olanchito, Yoro.- Un hecho violento se registró la noche de este 4 de agosto luego que cuatro personas fallecieran en un tiroteo en la colonia 15 de septiembre en Olanchito, Yoro.

Según reportes, dos personas murieron en la vivienda donde ocurrió el hecho y otros dos en el hospital Aníbal Murillo Escobar.

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Además, otros dos hombres se encuentrean gravemente heridos en el centro hospitalario.

Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias investigativas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han informado sobre capturas relacionadas con el hecho.

El móvil del crimen permanece bajo investigación, mientras las autoridades continúan recopilando testimonios e indicios que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia ocurrido en el departamento de Yoro.

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Redacción web
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Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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