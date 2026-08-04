¿Cuál es el precio del dólar para este miércoles 5 de agosto? Esto dice el BCH

De acuerdo con el reporte del ente financiero, la divisa se cotiza a 26.8099 lempiras para la compra y a 26.9439 lempiras para la venta este miércoles. Este nuevo precio representa un pequeño incremento respecto del día anterior.

Tegucigalpa, Honduras.- El dólar estadounidense para este miércoles 5 de agosto subió, según el reporte oficial publicado por el Banco Central de Honduras ( BCH ).

El martes 4 de agosto, el Banco Central había fijado el tipo de cambio en 26.8003 lempiras de compra y 26.9343 lempiras de venta, por lo que la variación de un día para otro fue de 0.0096 lempiras tanto en la compra como en la venta.

Cabe recordar que el Banco Central actualiza de lunes a viernes el comportamiento del mercado cambiario en Honduras, con base en las operaciones que realiza el sistema financiero nacional.

Debido a que los sábados y domingos no se registran transacciones, el precio del dólar permanece fijo con el último dato disponible hasta que se reanudan las operaciones bancarias.