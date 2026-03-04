Al día ingresan 30 millones de dólares en remesas a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares están superando los registros históricos que se reportaron el año pasado en Honduras.

De acuerdo con el reciente informe publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), al día ingresan 30 millones de dólares, en promedio.

Del 1 de enero al 19 de febrero de 2026, las remesas familiares que los compatriotas enviaron del exterior sumaron 1,529.3 millones de dólares.