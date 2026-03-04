  1. Inicio
  2. · Economía

Al día ingresan 30 millones de dólares en remesas a Honduras

Las remesas familiares continúan marcando cifras históricas en Honduras. Según el BCH, entre el 1 de enero y el 19 de febrero de 2026 ingresaron 1,529.3 millones de dólares

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 00:00
Al día ingresan 30 millones de dólares en remesas a Honduras

En menos de dos meses, el país ya supera los 1,500 millones de dólares en envíos desde el exterior.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares están superando los registros históricos que se reportaron el año pasado en Honduras.

De acuerdo con el reciente informe publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), al día ingresan 30 millones de dólares, en promedio.

Del 1 de enero al 19 de febrero de 2026, las remesas familiares que los compatriotas enviaron del exterior sumaron 1,529.3 millones de dólares.

EE UU asegura que hondureños le quitaron $5.8 billones a estadounidenses en remesas

Esos resultados son mejores que los acumulados en igual período del año anterior, cuando las remesas sumaron 1,363.3 millones de dólares, equivalente a $27.3 millones diarios.

Según técnicos del Banco Central, la dinámica de las remesas que ingresan al país se debe a las medidas precautorias de los hondureños que residen en Estados Unidos de enviar mayores cantidades de dinero por el temor de las políticas migratorias de la administración Trump.

Las remesas familiares sumaron $10,104.2 millones al cierre de octubre

En 2025 las remesas sumaron $12,212 millones, las más altas en la historia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias