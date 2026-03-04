Al día ingresan 30 millones de dólares en remesas a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares están superando los registros históricos que se reportaron el año pasado en Honduras.
De acuerdo con el reciente informe publicado por el Banco Central de Honduras (BCH), al día ingresan 30 millones de dólares, en promedio.
Del 1 de enero al 19 de febrero de 2026, las remesas familiares que los compatriotas enviaron del exterior sumaron 1,529.3 millones de dólares.
Esos resultados son mejores que los acumulados en igual período del año anterior, cuando las remesas sumaron 1,363.3 millones de dólares, equivalente a $27.3 millones diarios.
Según técnicos del Banco Central, la dinámica de las remesas que ingresan al país se debe a las medidas precautorias de los hondureños que residen en Estados Unidos de enviar mayores cantidades de dinero por el temor de las políticas migratorias de la administración Trump.
En 2025 las remesas sumaron $12,212 millones, las más altas en la historia.