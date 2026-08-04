Café hondureño rebasa la proyección de exportación para 2025-2026

Tegucigalpa, Honduras.- La proyección de exportación de café elaborada por la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh) fue superada, según las cifras oficiales del sector.
Al cierre de julio de 2026, las exportaciones de café alcanzaron 7.08 millones de quintales, un volumen superior al estimado al inicio de la cosecha.
Adecafeh proyectó para el ciclo 2025-2026 exportaciones de 6.7 millones de quintales. Sin embargo, el volumen enviado al exterior ya supera esa previsión en 380,000 quintales.
En total, las ventas de café suman 7.27 millones de quintales. De ese volumen, 7.08 millones de quintales fueron exportados, mientras que alrededor de 190,000 quintales se comercializaron en el mercado nacional.
El desempeño representa un crecimiento interanual del 23 % en comparación con el mismo período de la cosecha anterior.
El informe preliminar de julio registra exportaciones por 614,000 quintales, un incremento interanual del 3 %.
Estas ventas generaron 165.6 millones de dólares, mientras que el valor acumulado de las exportaciones asciende a 2,224 millones de dólares.
El café hondureño llega actualmente a 62 países. Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones, al concentrar el 32.9 % del volumen exportado, seguido por Alemania con 16.7 % y Bélgica con 10.8 %.
Estos resultados consolidan a Honduras como el principal productor de café de Centroamérica y el tercero del continente americano.
Además de los 94,000 productores registrados por Adecafeh, el 80 % son pequeños caficultores con menos de 3.6 hectáreas de cultivo. Asimismo, 223 de los 298 municipios del país producen café.
El mejor desempeño de las exportaciones hondureñas se registró durante la cosecha 2016-2017, cuando el país exportó 9.48 millones de quintales.
Con 7.08 millones de quintales exportados al cierre de julio, el sector cafetalero mantiene la expectativa de superar el resultado alcanzado en 2025, cuando las exportaciones cerraron en 8.45 millones de quintales, según las cifras oficiales.