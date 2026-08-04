Café hondureño rebasa la proyección de exportación para 2025-2026

Tegucigalpa, Honduras.- La proyección de exportación de café elaborada por la Asociación de Exportadores de Café de Honduras (Adecafeh) fue superada, según las cifras oficiales del sector.

Al cierre de julio de 2026, las exportaciones de café alcanzaron 7.08 millones de quintales, un volumen superior al estimado al inicio de la cosecha.

Adecafeh proyectó para el ciclo 2025-2026 exportaciones de 6.7 millones de quintales. Sin embargo, el volumen enviado al exterior ya supera esa previsión en 380,000 quintales.

En total, las ventas de café suman 7.27 millones de quintales. De ese volumen, 7.08 millones de quintales fueron exportados, mientras que alrededor de 190,000 quintales se comercializaron en el mercado nacional.

El desempeño representa un crecimiento interanual del 23 % en comparación con el mismo período de la cosecha anterior.

El informe preliminar de julio registra exportaciones por 614,000 quintales, un incremento interanual del 3 %.