Presentan requerimiento fiscal contra el exdiputado Bartolo Fuentes por violencia contra la mujer

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó este martes -4 de agosto- un requerimiento fiscal en contra del exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, por el delito de violencia contra la mujer en perjuicio de Kathia Marcela Crivelli, actual viceministra de Derechos Humanos.
El 29 de mayo de 2025, Crivelli interpuso la denuncia formal por agresión física contra Bartolo, tras una confrontación ocurrida un día anterior en las instalaciones de la cafetería del Congreso Nacional.
En el documento, Crivelli relató que Fuentes la insultó y golpeó sin provocación previa, luego de que la sesión parlamentaria hubiera sido pospuesta para más tarde ante la falta de quorum.
"Él vino y estaba va de insultar allá, yo le dije que era coyote y que era un animal. En lo que le agarro el teléfono, él me golpeó, tengo acá el morete; yo no estoy mintiendo e incluso antes agredió a una compañera, eso es por lo que dije la vez pasada y él se la trae", dijo.
Añadió: "Nunca en la vida, ni mi papá me había pegado para que este me venga a golpear a mí. Una cosa es que estemos en desacuerdo, pero otra es la agresión física... Lo voy a ir a denunciar".
Frente a los medios y mientras mostraba su brazo, donde habría sido agredida, Crivelli alegó que no es la primera vez que Bartolo incurre en actos de violencia contra mujeres.
El exdiputado de Libre tendrá que presentarse a audiencia de declaración de imputado el próximo 14 de agosto a las 9:00 de la mañana, según informó Bárbara Castillo, vocera de los juzgados capitalinos
Cabe recordar que el exdiputado de Libre ya tiene denuncias de agresiones contra la mujer, siendo el caso presentado por la congresista Melbi Ortiz, de su mismo partido, en 2022.
“Estábamos reunidos para elegir al gobernador de Yoro y resulta que Bartolo quiere que las cosas se hagan como él dice y él se pone de acuerdo con el ingeniero Felipe que es de Olanchito y al dar mi opinión me humilló y el caso es que quiere golpearlo a uno de mujer”, señaló Ortiz.
En ese caso, al igual que con Crivelli, Fuentes negó haber agredido a su compañera. “No hay ninguna agresión, los compañeros tienen que cambiar su actitud. La traición no ha terminado y hay compañeros que siguen actuando como traidores. Yo se lo digo y, si le molesta y eso es agresión verbal, es otro problema, pero el que no quiera que le digan borracho, que no se emborrache, y si no quieren que se les diga traidores, que dejen de actuar como traidores”, dijo Fuentes.
La denuncia de Crivelli contra Fuentes quedó registrada bajo el número 2589, caso que ha sido clasificado por las autoridades como violencia contra la mujer.