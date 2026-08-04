Presentan requerimiento fiscal contra el exdiputado Bartolo Fuentes por violencia contra la mujer

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) presentó este martes -4 de agosto- un requerimiento fiscal en contra del exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, por el delito de violencia contra la mujer en perjuicio de Kathia Marcela Crivelli, actual viceministra de Derechos Humanos. El 29 de mayo de 2025, Crivelli interpuso la denuncia formal por agresión física contra Bartolo, tras una confrontación ocurrida un día anterior en las instalaciones de la cafetería del Congreso Nacional. En el documento, Crivelli relató que Fuentes la insultó y golpeó sin provocación previa, luego de que la sesión parlamentaria hubiera sido pospuesta para más tarde ante la falta de quorum.

"Él vino y estaba va de insultar allá, yo le dije que era coyote y que era un animal. En lo que le agarro el teléfono, él me golpeó, tengo acá el morete; yo no estoy mintiendo e incluso antes agredió a una compañera, eso es por lo que dije la vez pasada y él se la trae", dijo. Añadió: "Nunca en la vida, ni mi papá me había pegado para que este me venga a golpear a mí. Una cosa es que estemos en desacuerdo, pero otra es la agresión física... Lo voy a ir a denunciar".

Frente a los medios y mientras mostraba su brazo, donde habría sido agredida, Crivelli alegó que no es la primera vez que Bartolo incurre en actos de violencia contra mujeres. El exdiputado de Libre tendrá que presentarse a audiencia de declaración de imputado el próximo 14 de agosto a las 9:00 de la mañana, según informó Bárbara Castillo, vocera de los juzgados capitalinos