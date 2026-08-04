Tránsito plantea prohibir la circulación de motocicletas de baja cilindrada en las carreteras

Tegucigalpa, Honduras. -La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) propone una nueva regulación que restringiría la circulación de motocicletas de baja cilindrada en los principales ejes carreteros del país, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito.

La medida plantea que las motocicletas con motores de menos de 300 centímetros cúbicos (cc) tengan restricciones para circular fuera de las ciudades, mientras que las de 300 cc o más podrán transitar por las carreteras nacionales.

El comisionado Lenin Morrell Andino, titular de la DNVT, explicó que la propuesta forma parte de una reforma a las licencias de conducir tipo A y que actualmente se encuentra en la etapa final de revisión.

Según el funcionario, las motocicletas de hasta 150 cc solo podrán circular dentro del casco urbano, ya que fueron diseñadas para desplazamientos en ciudad y no para transitar por vías de alta velocidad.

Asimismo, las motocicletas con motores de 151 a 300 cc podrán circular por calles secundarias y otras vías urbanas, pero tendrán restringido el tránsito en los principales ejes carreteros.