Tránsito plantea prohibir la circulación de motocicletas de baja cilindrada en las carreteras

Tegucigalpa, Honduras. -La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) propone una nueva regulación que restringiría la circulación de motocicletas de baja cilindrada en los principales ejes carreteros del país, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito.
La medida plantea que las motocicletas con motores de menos de 300 centímetros cúbicos (cc) tengan restricciones para circular fuera de las ciudades, mientras que las de 300 cc o más podrán transitar por las carreteras nacionales.
El comisionado Lenin Morrell Andino, titular de la DNVT, explicó que la propuesta forma parte de una reforma a las licencias de conducir tipo A y que actualmente se encuentra en la etapa final de revisión.
Según el funcionario, las motocicletas de hasta 150 cc solo podrán circular dentro del casco urbano, ya que fueron diseñadas para desplazamientos en ciudad y no para transitar por vías de alta velocidad.
Asimismo, las motocicletas con motores de 151 a 300 cc podrán circular por calles secundarias y otras vías urbanas, pero tendrán restringido el tránsito en los principales ejes carreteros.
La excepción será para las motocicletas con motores superiores a 300 cc, las cuales, por sus características mecánicas y mayor estabilidad, sí podrán circular por las carreteras nacionales.
Morrell explicó que la intención es disminuir el riesgo al que se exponen miles de motociclistas que actualmente utilizan vehículos de baja cilindrada en carreteras donde circulan automóviles y transporte pesado a altas velocidades.
"La mayoría de motocicletas que circulan en Honduras son de 150, 200 o 250 centímetros cúbicos y no fueron diseñadas para transitar en los ejes carreteros", señaló el funcionario.
El comisionado señaló que la regulación busca proteger principalmente a los conductores jóvenes, quienes representan un alto porcentaje de los motociclistas involucrados en accidentes de tránsito.
Además de restringir la circulación, la reforma contempla dividir la licencia tipo A en diferentes categorías, de acuerdo con la capacidad del motor de la motocicleta.
Con este cambio también se pretende impedir que conductores inexpertos, especialmente quienes obtienen su licencia por primera vez a los 18 años, puedan conducir motocicletas de 500 o 600 cc sin la preparación adecuada.
Las autoridades consideran que la nueva clasificación permitirá ordenar el uso de motocicletas según su potencia y las condiciones de las vías por las que pueden desplazarse.
Morrell recordó que la institución mantiene más de 24,000 motocicletas decomisadas en sus predios, una cifra que evidencia la magnitud de las infracciones relacionadas con este tipo de vehículos.
También reveló que 125 menores de edad han perdido la vida en accidentes de tránsito, situación que calificó como preocupante y que refuerza la necesidad de establecer mayores controles para la conducción de motocicletas.