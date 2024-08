La joven, quien se desempeña como maestra en un municipio fuera de la ciudad desde hace tres años, conduce su moto para transportarse hasta su centro educativo.

“Las motos no me gustaban, las encontraba muy peligrosas, pero tuve que comprarme una, porque al andar en los buses uno se expone a ser asaltado, además con el tráfico que hay se llega tarde a los lugares, mientras que con la motocicleta me movilizó mejor”, dijo.