A partir de los 40 años, los casos de personas accidentadas disminuían. Este rotativo tuvo acceso a los reportes de accidentes en motos en los últimos 11 años y 6 meses, evidenciando que los jóvenes son los que más resultan ilesos, lesionados o fallecen. Esto no significa que en los otros rangos de edad no hay víctimas, solo que el patrón muestra que los jóvenes son los que se accidentan en moto con más frecuencia.

Sus heridas eran leves, pero dolorosas. Los guardias que estaban en el portón de ingreso la ayudaron y, con sumo cuidado, la llevaron hasta la clínica que está habilitada dentro del recinto universitario. No hubo fracturas, solo heridas que sanaron varias semanas después.

Para Ilce Zepeda, de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, esto ocurre porque la mayoría de las personas que están conduciendo motocicletas son jóvenes con un permiso de conducir reciente o que ni siquiera lo han tramitado, por lo que “podemos combinar un poco de inmadurez y podemos combinar también un poco de impericia, o sea, no tienen todavía las habilidades de manejo necesarias”.

Lamentó que sean las personas que se transportan en motocicleta las que más resultan afectadas porque “el impacto es directamente a la persona que la transita, es por eso que hasta un derrape de una motocicleta provoca lesiones, desde quemaduras de que caen en el escape, quemaduras por derrape, fracturas u otro tipo de lesiones”.

La hondureña, quien forma parte del equipo que desde 2011 creó la asociación, dijo a EL HERALDO Plus que en los accidentes de tránsito no solo sufre la víctima, sino que representa un impacto emocional para la familia.

“Imagínense a un joven de 24, 25 años que ya no pueda volver a caminar. Eso es definitivamente es un golpe emocional, tanto para la víctima como para todos sus familiares, implica un costo extra, no solo de que la persona ya no va a tener un ingreso, sino que alguien de la familia va a tener que sacrificar su ambiente laboral por sobrellevar la recuperación de esta persona, estarlo llevando a terapia, estarlo atendiendo en la casa, hacer estructuras especiales dentro de su vivienda para que la persona pueda tener algún tipo de movilidad”, lamentó.

Por eso es necesario analizar un siniestro vial de la magnitud en la que impactará a las personas: “No solo al que recibió la lesión, sino a todo su entorno, porque para una madre es depresivo ver a su hijo, que antes era un joven sano y practicaba deportes, ahora verlo en una silla de ruedas o incluso parapléjico en una cama; entonces, por ahí tenemos que ver ese impacto”.

Hizo un llamado a la conciencia, porque “definitivamente queremos vivir”.

“Todas las personas queremos vivir, queremos ser sanos, queremos ser personas que nos podemos movilizar por nuestra propia cuenta, que podemos llevar a nuestra familia algún tipo de ingreso. Entonces, el manejar irresponsablemente se vuelve como un fallo del principal deseo de las personas”, recordó.

Lamentó que el 90% de los accidentes viales se debe a la imprudencia de las personas por pasarse un alto, acelerar mucho, conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas.