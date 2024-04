Uno de cada cuatro motociclistas accidentados en Honduras muere

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Era el medio día del lunes 4 de marzo de 2024, el sol ardía en la piel y el calor era sofocante; gotas de sangre caían sobre el pavimento y había una motocicleta tirada sobre la calle de concreto que estaba repleta de carros sonando sus bocinas en la quinta avenida del mercado San Miguel de Comayagüela.

Para Sarahí ese día iba a ser como cualquier otro. Realizó su rutina de siempre y acordó con su novio ir a hacer una entrega de su negocio a un cliente que solicitó servicio a domicilio; la motocicleta era el transporte que siempre utilizaba para este tipo de compromisos, debido a que su mantenimiento es mucho más accesible en comparación con un automóvil.

Sin embargo, ese día no fue igual que el resto. La entrega ya estaba hecha, iban de regreso a su casa y de repente todo sucedió “en cuestión de segundos”: el sol ardiendo, el sonido de los pitos de los carros que los rodeaban y el impacto que recibieron del automóvil que estaba detrás de ellos.

“La moto estaba encendida y el carro nos empujó, mi novio por coherencia aceleró, la moto se fue barriendo, y nos fuimos de lado. Él me empujó para que no me siguiera golpeando... me golpeé mucho las rodillas, al punto de que el pantalón que yo andaba se me rompió todo, e incluso en el pantalón quedó un pedazo de piel, eché bastante sangre”, contó Sarahí.

Afortunadamente la pareja solo resultó lesionada tras el incidente, pues los reportes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) dicen que estos vehículos de dos ruedas son los más peligrosos y hasta mortíferos cuando de accidentes de tránsito se habla, pues una cuarta parte de los accidentados fallecen.