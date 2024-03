A pesar de las dificultades, el ahora joven no se dio por vencido y decidió trabajar sin dejar sus estudios de lado.

“Lo que me llevó a trabajar a la edad de 13 años más que todo fue la necesidad, ya que solo vivía con mi mamá y dos hermanos más, y pues por eso comencé a trabajar para poder ayudarlos”, expresó Gonzalo en diálogo con EL HERALDO Plus.

Las preocupantes cifras del INE revelan que siete de cada diez niños que realizan trabajo infantil no estudian, mientras que el resto va a la escuela, pero también ejecutan actividades a cambio de remuneraciones.

Sin embargo, las cifras registradas por World Vision Honduras son aún más altas, debido a que antes de la pandemia había 400 mil menores ejerciendo trabajo infantil, no obstante estiman que después de este tiempo la cantidad aumentó a 900 mil.

Allan Cruz, subdirector del Proyecto Futuros Brillantes de World Vision, explicó que aunque ellos consideran los más de 200 mil niños en trabajo infantil contabilizados por el INE “hay una categoría que no esta ahí y son todas aquellas niñas que están en labores domésticas”, dijo.

“Hay muchísimas niñas en este país, sobre todo en el área rural, que están en la casa; entonces el INE no las registra como ocupadas porque están en la casa, pero en realidad no es que no estén sin hacer nada, están cuidando adultos mayores, cuidando hermanitos, haciendo labores de casa”, lamentó Cruz.

En su página web la organización mencionó que el trabajo infantil “no solo es una vulneración a los derechos de niñas y niños, también perpetúa un ciclo de pobreza al evitar que tengan acceso a la educación y a las diferentes oportunidades de crecimiento y desarrollo”.