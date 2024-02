Más de 21 mil hondureños emigraron en las caravanas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los últimos seis años, miles de hondureños han decidido encaminarse en un viaje que para muchos es de nunca acabar. El dolor y sufrimiento que los aborda en este largo trayecto llamado sueño americano marcan un recuerdo que nunca podrán olvidar.

El dolor en los pies, aguantar sed, el hambre y el cansancio los atropella a cada paso que dan. Sin embargo, no son razones suficientes para darse por vencidos, o al menos así lo fue para Alexey Álvarez.

Alexey, un joven alegre y trabajador, es uno más de la lista de cientos de migrantes que salieron del país en esas numerosas caravanas. Nunca imaginó que para poder sacar adelante a su familia y cumplir lo que un día había soñado iba a tener que tomar la decisión de dejar atrás el lugar que lo vio nacer y crecer, así como a su familia que tanto amaba.

El hondureño de 24 años salió de Honduras en una de las caravanas de 2022. Las caravanas migrantes iniciaron en el país a finales de 2018 y hasta el 20 de enero de 2024 sumaban 14. Según el recuento que realizó la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, dos de ellas fueron en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

“Anduve como alrededor de seis, ocho meses buscando empleo, dejaba papeles y todo pero era más el gasto en documentos para conseguir empleo porque no daban empleo, las opciones eran muy cortas, muy bajas y la opción de emigrar fue por eso, porque no había dinero, no había trabajo y hay necesidades que cubrir, obligaciones y ganas de superarse”, contó en diálogo con EL HERALDO Plus.

Alexey relató que en ese largo y duro camino de varios días lo único en lo que podía pensar era “en mi familia y no dejarme morir, porque es un camino bastante complicado, se ven muchas cosas malas, así como también las buenas, pero más las malas que las buenas”.